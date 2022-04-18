https://arabic.sputniknews.com/20220418/واشنطن-تحدد-الهدف-الروسي-التالي-للعقوبات-الأمريكية-1061345488.html
واشنطن تحدد الهدف الروسي التالي للعقوبات الأمريكية
واشنطن تحدد الهدف الروسي التالي للعقوبات الأمريكية
حدد نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، الهدف التالي للعقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن رغبة واشنطن تنطوي على تفكيك "آلة الحرب" الروسية. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T18:37+0000
2022-04-18T18:37+0000
2022-04-18T18:37+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1046974362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25f647ef845c7c20febbfd0c642918e8.jpg
وقال أدييمو خلال مناقشة افتراضية ينظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "سيكون المجمع الصناعي العسكري الروسي "الهدف التالي" للعقوبات الأمريكية".وأضاف: "ستكون المرحلة التالية من عملنا هي تفكيك" آلة الحرب الروسية" قطعة قطعة من خلال تعطيل مجمعها الصناعي العسكري وسلسلة التوريد الخاصة به".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1046974362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77d6cb46a828a1470c3d0b1707281a9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
واشنطن تحدد الهدف الروسي التالي للعقوبات الأمريكية
تابعنا عبر
حدد نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، الهدف التالي للعقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن رغبة واشنطن تنطوي على تفكيك "آلة الحرب" الروسية.
وقال أدييمو خلال مناقشة افتراضية ينظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "سيكون المجمع الصناعي العسكري الروسي "الهدف التالي" للعقوبات الأمريكية".
وأضاف: "ستكون المرحلة التالية من عملنا هي تفكيك" آلة الحرب الروسية" قطعة قطعة من خلال تعطيل مجمعها الصناعي العسكري وسلسلة التوريد الخاصة به".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.