https://arabic.sputniknews.com/20220419/الإمارات-تستدعي-سفيرة-السويد-احتجاجا-على-إحراق-المصاحف-1061367275.html
الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق متطرفين نسخا من القرآن الكريم
الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق متطرفين نسخا من القرآن الكريم
استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، سفيرة السويد لدى الإمارات، ليزلوت أندرسون، لإبلاغها باحتجاج الإمارات على حرق متطرفين في دولة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:11+0000
2022-04-19T12:11+0000
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العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الهاشمي وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.وكان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.ولكن احتجاجات مناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرقا للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.وكان بلودان قد أقدم الخميس، 14 أبريل/نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.من جهتها عبّرت مؤسسة الأزهر، عن الاستياء والاستنكار الشديدين لإقدام متطرفين من السويد على حرق نسخ من المصحف الشريف، واصفة من قاموا بالفعل بأنهم "إرهابيين".وجاء في بيان للمؤسسة الدينية الأشهر في مصر والعالم الإسلامي، أن ما حدث يعد "تعمدا لتكرار هذا الفعل المشين رغم خروجه على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الأزهر-يدين-حرق-نسخ-من-المصحف-في-السويد-ويصف-مرتكبي-الحادث-بالإرهابيين-1061354370.html
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الخارجية-الكويتية-ندين-بشدة-إساءات-المتطرفين-في-السويد-للقرآن-الكريم-1061359751.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق متطرفين نسخا من القرآن الكريم
12:11 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، سفيرة السويد لدى الإمارات، ليزلوت أندرسون، لإبلاغها باحتجاج الإمارات على حرق متطرفين في دولة السويد نسخ من القرآن الكريم.
القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الهاشمي وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية
والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.
وشددت الهاشمي على أن "مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى المزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".
وكان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.
ولكن احتجاجات مناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرقا للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.
وكان بلودان قد أقدم الخميس، 14 أبريل/نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.
من جهتها عبّرت مؤسسة الأزهر، عن الاستياء والاستنكار الشديدين
لإقدام متطرفين من السويد على حرق نسخ من المصحف الشريف، واصفة من قاموا بالفعل بأنهم "إرهابيين".
وجاء في بيان للمؤسسة الدينية الأشهر في مصر والعالم الإسلامي، أن ما حدث يعد "تعمدا لتكرار هذا الفعل المشين رغم خروجه على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم".