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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الاتحاد-الأوروبي-ننتظر-من-كييف-الجزء-الثاني-من-الاستبيان-بشأن-صفة-المرشح-للعضوية-1061363370.html
الاتحاد الأوروبي: ننتظر من كييف الجزء الثاني من الاستبيان بشأن صفة المرشح للعضوية
الاتحاد الأوروبي: ننتظر من كييف الجزء الثاني من الاستبيان بشأن صفة المرشح للعضوية
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينتظر من كييف الجزء الثاني من الاستبيان للحصول على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أنه لا توجد مواعيد نهائية للنظر في الوثيقة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:05+0000
2022-04-19T11:05+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "قدم الرئيس زيلينسكي إجابات على الجزء الأول من الاستبيان، وننتظر إجابات على الجزء الثاني. ثم سنبدأ بدراسته من أجل تحضير تعليقنا، لكن لا توجد مواعيد نهائية".هذا وسلم فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، طلباً لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.وأعطت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كييف في وقت سابق من أبريل/ نيسان، ظرفا يحتوي على استبيان لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن الاستبيان الذي يتم إرساله هو "أساس المناقشات في الأشهر المقبلة". أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا لاحقًا أن كييف تلقت الاستبيان وتأمل في أن تصبح دولة مرشحة في يونيو/حزيران.
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أخبار أوكرانيا, عضوية, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: ننتظر من كييف الجزء الثاني من الاستبيان بشأن صفة المرشح للعضوية

11:05 GMT 19.04.2022
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينتظر من كييف الجزء الثاني من الاستبيان للحصول على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أنه لا توجد مواعيد نهائية للنظر في الوثيقة حتى الآن.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "قدم الرئيس زيلينسكي إجابات على الجزء الأول من الاستبيان، وننتظر إجابات على الجزء الثاني. ثم سنبدأ بدراسته من أجل تحضير تعليقنا، لكن لا توجد مواعيد نهائية".
هذا وسلم فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، طلباً لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي، قبل تسليم الطلب، وتم نشر الفيديو على قناة "تلغرام" الخاصة به: "حتى هذه المرحلة من الحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، يستغرق مثل هذا الإجراء سنوات للرد، وأود أن أشكركم على هذه السرعة، ليس فقط فريقنا، الذي استجاب بسرعة، ولكن أيضًا فريقكم الكبير، الذي يمنحنا الفرصة للقيام بهذا الإجراء في غضون أسابيع أو شهرين".
وأعطت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كييف في وقت سابق من أبريل/ نيسان، ظرفا يحتوي على استبيان لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن الاستبيان الذي يتم إرساله هو "أساس المناقشات في الأشهر المقبلة". أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا لاحقًا أن كييف تلقت الاستبيان وتأمل في أن تصبح دولة مرشحة في يونيو/حزيران.
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