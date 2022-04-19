https://arabic.sputniknews.com/20220419/الحوثي-يظهر-على-متن-سلاح-جديد-صنع-في-اليمن-فيديو-1061369163.html
الحوثي يظهر على متن سلاح جديد "صنع في اليمن"... فيديو
الحوثي يظهر على متن سلاح جديد "صنع في اليمن"... فيديو
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن دخول مركبة عسكرية جديدة، قالت إنها محلية الصنع، الخدمة العسكرية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:56+0000
2022-04-19T12:56+0000
2022-04-19T12:56+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
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ونشر القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، على "تويتر"، فيديو لمدرعة عسكرية، مع تعليق فوق الفيديو "شاهد المدرعات اليمنية".ويظهر الفيديو الحوثي أثناء وصوله على متن المدرعة إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، فيما يبدو أثناء إحياء "الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس صالح الصماد".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، يرأسه رشاد محمد العليمي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وخوَّلَ الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
الحوثي يظهر على متن سلاح جديد "صنع في اليمن"... فيديو
تابعنا عبر
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن دخول مركبة عسكرية جديدة، قالت إنها محلية الصنع، الخدمة العسكرية.
ونشر القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، على "تويتر"، فيديو لمدرعة عسكرية، مع تعليق فوق الفيديو "شاهد المدرعات اليمنية".
ويظهر الفيديو الحوثي أثناء وصوله على متن المدرعة إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، فيما يبدو أثناء إحياء "الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس صالح الصماد".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، يرأسه رشاد محمد العليمي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وخوَّلَ الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".