https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-توجه-إنذارا-للقوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-ماريوبل-1061358083.html
الدفاع الروسية توجه إنذارا للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ماريوبول
الدفاع الروسية توجه إنذارا للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ماريوبول
نشرت وزارة الدفاع الروسية إنذارا لجنود القوات المسلحة الأوكرانية والأجانب الذين بقوا في ماريوبول. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:45+0000
2022-04-19T08:45+0000
2022-04-19T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا
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وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) في 19 أبريل/نيسان 2022 لوقف أي أعمال قتالية وإلقاء الأسلحة. سيتم الحفاظ على حياة كل من ألقى أسلحته".وكان قد أعلن المقر الإنساني الروسي في وقت سابق أنه من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، يُقترح وقف الأعمال القتالية، وفي الساعة 13:00 إنشاء اتصال لتبادل المعلومات، ومن الساعة 13:30 - لإعلان نظام وقف إطلاق النار، وفي الساعة 14:00 - فتح ممر لخروج جميع المقاتلين والمرتزقة دون أسلحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا
الدفاع الروسية توجه إنذارا للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ماريوبول
08:45 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية إنذارا لجنود القوات المسلحة الأوكرانية والأجانب الذين بقوا في ماريوبول.
وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) في 19 أبريل/نيسان 2022 لوقف أي أعمال قتالية وإلقاء الأسلحة. سيتم الحفاظ على حياة كل من ألقى أسلحته".
وكان قد أعلن المقر الإنساني الروسي في وقت سابق أنه من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، يُقترح وقف الأعمال القتالية، وفي الساعة 13:00 إنشاء اتصال لتبادل المعلومات، ومن الساعة 13:30 - لإعلان نظام وقف إطلاق النار، وفي الساعة 14:00 - فتح ممر لخروج جميع المقاتلين والمرتزقة دون أسلحة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.