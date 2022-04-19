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الدفاع الروسية: موسكو حذرت مسبقا الغرب بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزازات فظيعة لنظام كييف
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-موسكو-حذرت-مسبقا-الغرب-بأنها-تملك-قاعدة-أدلة-بشأن-جرائم-فظيعة-اقترفها-نظام-كييف-1061357483.html
الدفاع الروسية: موسكو حذرت مسبقا الغرب بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزازات فظيعة لنظام كييف
الدفاع الروسية: موسكو حذرت مسبقا الغرب بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزازات فظيعة لنظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو حذرت مسبقا الدول الغربية بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزارات فظيعة نظام كييف. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:17+0000
2022-04-19T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
استفزازات
أخبار أوكرانيا
مدنيين
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وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا لديها قاعدة أدلة عملياتية حول الاستفزازات الرهيبة، التي تستعد لها كييف لعيد الفصح " "نحذر دول" الغرب المتحضر" بقيادة الولايات المتحدة مقدما من أن الاتحاد الروسي لديه قاعدة أدلة عملية بشأن الجرائم المروعة القادمة لنظام كييف".وأضاف "أتم نظام كييف، بدعم من عدد من الدول الغربية، التحضير للاستفزازات الوحشية المعقدة مع العديد من الضحايا في مناطق زابوروجي ونيكولاييف وأوديسا وسومي وخاركوف. في هذه المناطق، في ليلة عيد الفصح (24 أبريل)، من المخطط إطلاق قذائف الهاون على الكنائس الأرثوذكسية لتوجيه اتهامات لاحقة لعسكريين روس بارتكاب مذبحة ضد المدنيين".كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه سيتم الترويج لصور ومقاطع فيديو مفبركة حول "الفظائع الروسية" في أدويسا في وكالات الأنباء الأوكرانية والغربية.
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روسيا, استفزازات, أخبار أوكرانيا, مدنيين

الدفاع الروسية: موسكو حذرت مسبقا الغرب بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزازات فظيعة لنظام كييف

08:17 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 19.04.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا
اللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو حذرت مسبقا الدول الغربية بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزارات فظيعة نظام كييف.
وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا لديها قاعدة أدلة عملياتية حول الاستفزازات الرهيبة، التي تستعد لها كييف لعيد الفصح " "نحذر دول" الغرب المتحضر" بقيادة الولايات المتحدة مقدما من أن الاتحاد الروسي لديه قاعدة أدلة عملية بشأن الجرائم المروعة القادمة لنظام كييف".
وأضاف "أتم نظام كييف، بدعم من عدد من الدول الغربية، التحضير للاستفزازات الوحشية المعقدة مع العديد من الضحايا في مناطق زابوروجي ونيكولاييف وأوديسا وسومي وخاركوف. في هذه المناطق، في ليلة عيد الفصح (24 أبريل)، من المخطط إطلاق قذائف الهاون على الكنائس الأرثوذكسية لتوجيه اتهامات لاحقة لعسكريين روس بارتكاب مذبحة ضد المدنيين".
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه سيتم الترويج لصور ومقاطع فيديو مفبركة حول "الفظائع الروسية" في أدويسا في وكالات الأنباء الأوكرانية والغربية.
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