https://arabic.sputniknews.com/20220419/السودان-تأجيل-محاكمة-مدبري-انقلاب-يونيو-بسبب-غياب-أحد-القضاة-1061368667.html
السودان... تأجيل محاكمة مدبري انقلاب يونيو بسبب غياب أحد القضاة
السودان... تأجيل محاكمة مدبري انقلاب يونيو بسبب غياب أحد القضاة
أجّلت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 إلى جلسة 26 أبريل/نيسان الجاري. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:49+0000
2022-04-19T12:49+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن المحكمة قررت تأجيل الجلسة "لأسباب تتعلق بغياب أحد القضاة لظروف طارئة".وانعقدت محكمة مدبري الانقلاب، صباح اليوم، في مباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، وتقدم بعض محامي الدفاع بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ الـ70 من عمره من المتهمين وكذلك منح ضمانة خاصة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل إلى حد الإعدام وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين أطلق سراحهم من قبل المحكمة في فترات سابقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, اخبار العالم العربي
السودان... تأجيل محاكمة مدبري انقلاب يونيو بسبب غياب أحد القضاة
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أجّلت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 إلى جلسة 26 أبريل/نيسان الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
، بأن المحكمة قررت تأجيل الجلسة "لأسباب تتعلق بغياب أحد القضاة لظروف طارئة".
وانعقدت محكمة مدبري الانقلاب، صباح اليوم، في مباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، وتقدم بعض محامي الدفاع بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ الـ70 من عمره من المتهمين وكذلك منح ضمانة خاصة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل إلى حد الإعدام وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين أطلق سراحهم من قبل المحكمة في فترات سابقة.