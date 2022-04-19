https://arabic.sputniknews.com/20220419/باشينيان-روسيا-شريك-استراتيجي-لأرمينيا--1061377172.html
باشينيان: روسيا شريك استراتيجي لأرمينيا
باشينيان: روسيا شريك استراتيجي لأرمينيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش القضايا الأمنية في قره باغ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مشيرا إلى وجود العديد من المشكلات، لكن الاتصال... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:29+0000
2022-04-19T14:29+0000
2022-04-19T14:29+0000
أرمينيا
روسيا
العلاقات
قره باغ
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وقال بوتين: "بالطبع القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقره باغ، ستكون أيضا في صلب اهتمامنا. هناك العديد من المشاكل، وأنا أتفق معكم ونحن على اتصال دائم بكم، لا أعرف، كل أسبوع أو كل عشرة أيام نقوم بالتحضير والاجتماعات منتظمة رغم فترة الوباء"، وفق الكرملين.وأضاف: "من المقرر التوقيع على عدد من الوثائق لقاعدة صلبة إلى حد ما". وفقًا لبوتين، فإن قاعدة المستندات تخلق فرصة جيدة للعمل في جميع المجالات تقريبا.وأضاف أن زيارته لموسكو تظهر أن العلاقات بين البلدين في مستوى عال للغاية، فإن هذه الزيارة "ليس لها أهمية عملية فحسب، بل أهمية رمزية أيضا، لأن توقيتها يتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ويظهر أن العلاقات بين بلدينا في مستوى عالٍ جدا".وأعرب عن أمله في أنه بعد نتائج هذه الزيارة، لن تستمر ديناميكيات العلاقات بين البلدين فحسب، بل ستكون أكثر فاعلية أيضا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, روسيا, العلاقات, قره باغ
باشينيان: روسيا شريك استراتيجي لأرمينيا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش القضايا الأمنية في قره باغ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مشيرا إلى وجود العديد من المشكلات، لكن الاتصال كان مستمرا.
وقال بوتين: "بالطبع القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقره باغ، ستكون أيضا في صلب اهتمامنا. هناك العديد من المشاكل، وأنا أتفق معكم ونحن على اتصال دائم بكم، لا أعرف، كل أسبوع أو كل عشرة أيام نقوم بالتحضير والاجتماعات منتظمة رغم فترة الوباء"، وفق الكرملين.
وأضاف: "من المقرر التوقيع على عدد من الوثائق لقاعدة صلبة إلى حد ما". وفقًا لبوتين، فإن قاعدة المستندات تخلق فرصة جيدة للعمل في جميع المجالات تقريبا.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن جدول أعمال العلاقات الأرمينية الروسية مليء للغاية وروسيا هي الشريك الاستراتيجي لأرمينيا: "نحن على اتصال دائم، نلتقي في كثير من الأحيان، لدينا محادثات هاتفية... وهذا أيضا لأن أجندتنا للعلاقات الثنائية غنية جدًا في جميع القطاعات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الثقافة والتعليم والتعاون العسكري التقني. روسيا هو شريك استراتيجي في الحلفاء لأرمينيا".
وأضاف أن زيارته لموسكو تظهر أن العلاقات بين البلدين في مستوى عال للغاية، فإن هذه الزيارة "ليس لها أهمية عملية فحسب، بل أهمية رمزية أيضا، لأن توقيتها يتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ويظهر أن العلاقات بين بلدينا في مستوى عالٍ جدا".
وأعرب عن أمله في أنه بعد نتائج هذه الزيارة، لن تستمر ديناميكيات العلاقات بين البلدين فحسب، بل ستكون أكثر فاعلية أيضا.