https://arabic.sputniknews.com/20220419/تحركات-في-لبنان-لمواجهة-قانون-الكابيتال-كونترول-1061367546.html

تحركات في لبنان لمواجهة قانون الكابيتال كونترول

تحركات في لبنان لمواجهة قانون الكابيتال كونترول

نفّذت جمعية صرخة المودعين ورابطة المودعين، اليوم الثلاثاء 19 أبريل/ نيسان، وقفة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على مشروع قانون الكابيتال كونترول،... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T12:20+0000

2022-04-19T12:20+0000

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لبنان

العالم العربي

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ورفع المتظاهرون مشنقة تعبيرا عن غضبهم، بالإضافة إلى شعارات وصرخات مناهضة للمجتمعين داخل البرلمان وللمسؤولين عن التدهور الاقتصادي وحجز الودائع.وقال رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد لـ"سبوتنيك" إن القانون "وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونحن خلال وقفاتنا نحاول تجنّب العنف، ولكي لا يمر قانون الكابيتال كونترول". وأضاف "تصوّر أن يصدر قانون وتوافق عليه، ومن ثم تتوجه للمصرف حيث أودعت أموالك، ليقول لك المصرف أخرج من هنا أنت لا تملك شيء استنادا لهذا القانون، كعصابة نصبت حاجز للسرقة ووضعت مسدسا في رأسك، ولكن الفرق اليوم أن من يقوم بهذا الفعل هي الدولة".وبكلمة مؤثرة قالت المودعة العراقية كواكب الشمري إنها "جاءت إلى لبنان للعلاج، واستأصلت ورما من الجهة اليمنى في الرأس، وهي في انتظار إجراء عملية أخرى لاستئصال ورما من الجهة اليسرى، إلا أن أموال العلاج تبخرت في مصارف لبنان، وبالرغم من مراجعتها المتكررة للبنك إلا أنها لم تلق آذانا صاغية، كما أن زوج ابنتها مرض وتوفى ولم تستطع علاجه أو دفنه لأن المصرف رفض إعطاءها المال بالرغم من تقديم كل الأوراق اللازمة". وتوجهت الشمري الى الشعب اللبناني بالقول: " يا لبنانيين هل من المعقول ما يحدث في بلدكم، هل هذا لبنان الثقافة والحضارة، كيف تقبلوا المستوى الذي وصل له لبنان".وبالتزامن مع تظاهرة المودعين نفذت نقابة المحامين في بيت المحامي-بيروت وقفة احتجاجية ، شارك فيها عدد من المحامين والمتدرجين" اعتراضا على قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة والمزمع اقراره، بمعزل عن رزمة القوانين الأخرى الملازمة".

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