https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-وأعضاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يؤدون-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-في-عدن-1061384704.html
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان في عدن
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان في عدن
أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبد الله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، اليوم، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه حضر أداء اليمين الدستورية عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.وكان مجلس النواب اليمني منح الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن. وكانت الحكومة اليمنية، أقرت، مطلع فبراير/ شباط الماضي، برنامجها العام وأسمت العام الجاري بـ "عام التعافي" لتحسين الوضع وتجاوز التدهور الذي شهده عمل الدولة خلال الفترة الماضية.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الحكومة-اليمنية-تؤكد-الحرص-على-السلام-وتتهم-أنصار-الله-بالتصعيد-1061357567.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان في عدن
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أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس
"، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبد الله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، اليوم، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه حضر أداء اليمين الدستورية عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.
وكان مجلس النواب اليمني
منح الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن. وكانت الحكومة اليمنية، أقرت، مطلع فبراير/ شباط الماضي، برنامجها العام وأسمت العام الجاري بـ "عام التعافي" لتحسين الوضع وتجاوز التدهور الذي شهده عمل الدولة خلال الفترة الماضية.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.