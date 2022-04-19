عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/طبيب-جوني-ديب-يتحدث-عن-إصبع-جوني-المفقود-1061372641.html
طبيب جوني ديب يتحدث عن إصبع جوني المفقود
طبيب جوني ديب يتحدث عن إصبع جوني المفقود
تستمر مجريات المحاكمة للطليقان الأشهر في العالم، جوني ديب وآمبر هيرد، في الكشف عن تفاصيل صادمة لكل من محبي النجمين. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:15+0000
2022-04-19T13:18+0000
العالم
جوني ديب
آمبر هيرد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1047047054_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_e848aeea34cc010c5d5985003420a154.jpg
ففي آخر ما أدلي من شهادات يوم أمس الإثنين خلال محاكمة تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد زوجته السابقة هيرد، قال طبيب ديب إن نجم هوليوود كان قد تعرض لإصابة بالغة في إصبعه الأوسط، في مارس/ آذار 2015، بينما كان في أستراليا لتصوير الجزء الخامس من فيلمه الشهير "قراصنة الكاريبي"، حيث اتهم ديب هيرد بإلقاء زجاجة عليه، وقطع الجزء العلوي من إصبعه الأوسط، بحسب موقع "فارايتي".من جهة ثانية، قالت هيرد إنه من المحتمل أنه قطع إصبعه عندما حطم هاتفًا، وأشار محاموها إلى رسائل نصية اعترف فيها ديب بقطع إصبعه بنفسه، وزعمت أن ديب خلال تلك المشاجرة، ضربها وخنقها واعتدى عليها جنسياً، مشيرة أن الاعتداء خلف جروحاً في ذراعيها وساقيها.وشهد الطبيب ديفيد كيبر، في إفادة مسجلة بالفيديوعرضت في قاعة محكمة في فرجينيا، بأنه تم استدعاؤه إلى مكان الإقامة وقام بتنظيف جرح ديب قبل نقله إلى غرفة الطوارئ، كما أمر الموظفين بالبحث في المنزل عن الإصبع المفقود الذي وجده الطاهي، بحسب زعمه.وقال كيبر عن الطاهي: "قال إنه وجدها في منطقة المطبخ"، مضيفًا أن المنزل كان مليئًا بالدماء والزجاج المكسور، في حين شهد كيبر أن هيرد كانت هناك وبدت مستاءة، لكنه لم يلاحظ عليها أي إصابات، وقال إنها لم تطلب رعاية طبية.وقالت الممرضة التي عملت مع كيبر، ديبي لويد، إن مدير المنزل عثر على الإصبع ونقله إلى غرفة الطوارئ، حيث خضع ديب لاحقًا لعملية جراحية ترميمية لإصلاح الإصبع. وكان قد تم التعاقد مع كيبر ولويد لمساعدة ديب في التعامل مع مشاكل تعاطي المخدرات.وفي شهادته أمام هيئة المحلفين الخميس الماضي، قال كيبر إنه بعد هذا الحادث، ناقش سحب رعايته لأن ديب لم يكن يتبع بروتوكولات المخدرات والكحول، فيما يشير الموقع إلى أن ديب اتصل لاحقًا بالطبيب ووعد بأنه سيمتثل للعلاج.واتهم ديب هيرد مؤخرا بالتشهير به في عام 2018 في صحيفة "واشنطن بوست"، حيث كتبت عن رد الفعل العنيف الذي تلقته منه بعد أن زعمت أنها تعرضت للإيذاء الجسدي، بينما عارضت هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار.وتعقد المحاكمة في قاعة محكمة في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، ومن المتوقع أن يتخذ ديب موقفه يوم الثلاثاء، مع استجواب الشهود يوم الأربعاء، وفقًا لمصدر مقرب من ديب.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/المحكمة-ترفض-طلب-جوني-ديب-منع-طليقته-من-المجادلة-أمام-المحلفين-بشأن-التشهير-به-1060494740.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/-جمهور-جوني-ديب-ينتفض-ضد-ثقافة-الإلغاء-في-هوليوود-1058995918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1047047054_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_ee915a48206f42c1b8ebb3c4feb355bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, جوني ديب, آمبر هيرد

طبيب جوني ديب يتحدث عن إصبع جوني المفقود

13:15 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 19.04.2022)
© REUTERS / Stefano Rellandiniالممثل الأمريكي جوني ديب مع زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد
الممثل الأمريكي جوني ديب مع زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Stefano Rellandini
تابعنا عبرTelegram
تستمر مجريات المحاكمة للطليقان الأشهر في العالم، جوني ديب وآمبر هيرد، في الكشف عن تفاصيل صادمة لكل من محبي النجمين.
ففي آخر ما أدلي من شهادات يوم أمس الإثنين خلال محاكمة تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد زوجته السابقة هيرد، قال طبيب ديب إن نجم هوليوود كان قد تعرض لإصابة بالغة في إصبعه الأوسط، في مارس/ آذار 2015، بينما كان في أستراليا لتصوير الجزء الخامس من فيلمه الشهير "قراصنة الكاريبي"، حيث اتهم ديب هيرد بإلقاء زجاجة عليه، وقطع الجزء العلوي من إصبعه الأوسط، بحسب موقع "فارايتي".
من جهة ثانية، قالت هيرد إنه من المحتمل أنه قطع إصبعه عندما حطم هاتفًا، وأشار محاموها إلى رسائل نصية اعترف فيها ديب بقطع إصبعه بنفسه، وزعمت أن ديب خلال تلك المشاجرة، ضربها وخنقها واعتدى عليها جنسياً، مشيرة أن الاعتداء خلف جروحاً في ذراعيها وساقيها.
جوني ديب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
المحكمة ترفض طلب جوني ديب منع طليقته من المجادلة أمام المحلفين بشأن التشهير به
26 مارس, 15:09 GMT
وشهد الطبيب ديفيد كيبر، في إفادة مسجلة بالفيديوعرضت في قاعة محكمة في فرجينيا، بأنه تم استدعاؤه إلى مكان الإقامة وقام بتنظيف جرح ديب قبل نقله إلى غرفة الطوارئ، كما أمر الموظفين بالبحث في المنزل عن الإصبع المفقود الذي وجده الطاهي، بحسب زعمه.
وقال كيبر عن الطاهي: "قال إنه وجدها في منطقة المطبخ"، مضيفًا أن المنزل كان مليئًا بالدماء والزجاج المكسور، في حين شهد كيبر أن هيرد كانت هناك وبدت مستاءة، لكنه لم يلاحظ عليها أي إصابات، وقال إنها لم تطلب رعاية طبية.
وقالت الممرضة التي عملت مع كيبر، ديبي لويد، إن مدير المنزل عثر على الإصبع ونقله إلى غرفة الطوارئ، حيث خضع ديب لاحقًا لعملية جراحية ترميمية لإصلاح الإصبع. وكان قد تم التعاقد مع كيبر ولويد لمساعدة ديب في التعامل مع مشاكل تعاطي المخدرات.
وفي شهادته أمام هيئة المحلفين الخميس الماضي، قال كيبر إنه بعد هذا الحادث، ناقش سحب رعايته لأن ديب لم يكن يتبع بروتوكولات المخدرات والكحول، فيما يشير الموقع إلى أن ديب اتصل لاحقًا بالطبيب ووعد بأنه سيمتثل للعلاج.
الممثل الأمريكي، جوني ديب، يلوح أثناء مغادرته المحكمة العليا في لندن، بريطانيا، 10 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
جمهور جوني ديب ينتفض ضد "ثقافة الإلغاء" في هوليوود
22 فبراير, 12:48 GMT
واتهم ديب هيرد مؤخرا بالتشهير به في عام 2018 في صحيفة "واشنطن بوست"، حيث كتبت عن رد الفعل العنيف الذي تلقته منه بعد أن زعمت أنها تعرضت للإيذاء الجسدي، بينما عارضت هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار.
وتعقد المحاكمة في قاعة محكمة في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، ومن المتوقع أن يتخذ ديب موقفه يوم الثلاثاء، مع استجواب الشهود يوم الأربعاء، وفقًا لمصدر مقرب من ديب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала