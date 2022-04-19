https://arabic.sputniknews.com/20220419/مصدر-لـسبوتنيك-لبنان-يوفد-وزير-خارجيته-لحضور-مراسم-أداء-مجلس-القيادة-اليمني-اليمين-الدستورية-1061362083.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لبنان يوفد وزير خارجيته لحضور مراسم أداء مجلس القيادة اليمني اليمين الدستورية
مصدر لـ"سبوتنيك": لبنان يوفد وزير خارجيته لحضور مراسم أداء مجلس القيادة اليمني اليمين الدستورية
أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، سيشارك في مراسم أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:34+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان تلقى دعوة رسمية من المجلس الرئاسي اليمني الجديد لحضور أداء اليمين أمام البرلمان اليمني".وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ"التفاوض مع أنصار الله لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".يتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي أعفاه منصور من منصبه أيضا.وسيضطلع المجلس بمهام "إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان
مصدر لـ"سبوتنيك": لبنان يوفد وزير خارجيته لحضور مراسم أداء مجلس القيادة اليمني اليمين الدستورية
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أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، سيشارك في مراسم أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة عدن غدا.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان تلقى دعوة رسمية من المجلس الرئاسي اليمني الجديد لحضور أداء اليمين أمام البرلمان اليمني".
وأضاف المصدر أن "لبنان قرر تلبية الدعوة بشخص وزير خارجيته عبدالله بو حبيب".
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ"التفاوض مع أنصار الله لوقف إطلاق نار دائم
في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
يتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.
وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي أعفاه منصور من منصبه أيضا.
وسيضطلع المجلس بمهام "إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.