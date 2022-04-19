https://arabic.sputniknews.com/20220419/ميدفيديف-توسع-الناتو-ليس-مجرد-كلام-ويجب-أن-نستعد-لأعمال-عدوانية-1061378697.html

ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام ويجب أن نستعد "لأعمال عدوانية"

ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام ويجب أن نستعد "لأعمال عدوانية"

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الكلام حول محاولات توسيع الناتو بالقرب من الحدود الروسية لم يعد مجرد تعبير، وليس مجرد... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T14:53+0000

2022-04-19T14:53+0000

2022-04-19T14:53+0000

روسيا

الناتو

رصد عسكري

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وأوضح ميدفيديف في اجتماع لهيئة مجلس رئاسة العلوم: "جميع التهديدات معروفة، وقد ورد ذكرها مرارًا، نحن نتحدث، أولاً وقبل كل شيء، عن محاولات توسيع وجود الناتو بالقرب من حدودنا، لم يعد هذا مجرد تعبير وليس مجموعة من التهديدات القياسية".وأردف: "يجب أن نكون مستعدين لتلك الأعمال العدوانية التي قد تحدث، وبالتالي بناء نظام يتيح لنا تزويد بلادنا بأحدث الأسلحة".وأضاف ميدفيديف: "وهذا يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري والمزدوج".وشدد على أن "هذه أسئلة تتعلق بتوافر الاختصاصيين المناسبين".وعلق ميدفيديف، في 14 نيسان/ أبريل، على ما أُثير بشأن اعتزام فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل.وقال ميدفيديف في قناته على "تليغرام"، إنه إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، فيمكن نسيان الوضع غير النووي لمنطقة البلطيق.وتابع: "وفي هذه الحالة لن نناقش الوضع غير النووي لبحر البلطيق، لأنه يجب استعادة التوازن".وأشار ميدفيديف إلى أن "روسيا حتى اليوم لم تتخذ مثل هذه الإجراءات ولا تنوي اتخاذها".

https://arabic.sputniknews.com/20220419/ميدفيديف-خنق-الاقتصاد-الروسي-وعزله-سيبوء-بالفشل-1061378252.html

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روسيا, الناتو, رصد عسكري