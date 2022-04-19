عربي
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ميدفيديف-توسع-الناتو-ليس-مجرد-كلام-ويجب-أن-نستعد-لأعمال-عدوانية-1061378697.html
ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام ويجب أن نستعد "لأعمال عدوانية"
ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام ويجب أن نستعد "لأعمال عدوانية"
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الكلام حول محاولات توسيع الناتو بالقرب من الحدود الروسية لم يعد مجرد تعبير، وليس مجرد... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:53+0000
2022-04-19T14:53+0000
روسيا
الناتو
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102286/63/1022866345_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_e3f3d38f8e46408be94b0cf4ff60ed85.jpg
وأوضح ميدفيديف في اجتماع لهيئة مجلس رئاسة العلوم: "جميع التهديدات معروفة، وقد ورد ذكرها مرارًا، نحن نتحدث، أولاً وقبل كل شيء، عن محاولات توسيع وجود الناتو بالقرب من حدودنا، لم يعد هذا مجرد تعبير وليس مجموعة من التهديدات القياسية".وأردف: "يجب أن نكون مستعدين لتلك الأعمال العدوانية التي قد تحدث، وبالتالي بناء نظام يتيح لنا تزويد بلادنا بأحدث الأسلحة".وأضاف ميدفيديف: "وهذا يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري والمزدوج".وشدد على أن "هذه أسئلة تتعلق بتوافر الاختصاصيين المناسبين".وعلق ميدفيديف، في 14 نيسان/ أبريل، على ما أُثير بشأن اعتزام فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل.وقال ميدفيديف في قناته على "تليغرام"، إنه إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، فيمكن نسيان الوضع غير النووي لمنطقة البلطيق.وتابع: "وفي هذه الحالة لن نناقش الوضع غير النووي لبحر البلطيق، لأنه يجب استعادة التوازن".وأشار ميدفيديف إلى أن "روسيا حتى اليوم لم تتخذ مثل هذه الإجراءات ولا تنوي اتخاذها".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ميدفيديف-خنق-الاقتصاد-الروسي-وعزله-سيبوء-بالفشل-1061378252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102286/63/1022866345_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_af3f049f4329d4cb56ee1f2d5b8caba2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, رصد عسكري

ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام ويجب أن نستعد "لأعمال عدوانية"

14:53 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف على خلفية خريطة روسيا الاتحادية
دميتري ميدفيديف على خلفية خريطة روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الكلام حول محاولات توسيع الناتو بالقرب من الحدود الروسية لم يعد مجرد تعبير، وليس مجرد مجموعة من التهديدات القياسية، لذلك عليك أن تكون مستعدًا لأعمال عدوانية.
وأوضح ميدفيديف في اجتماع لهيئة مجلس رئاسة العلوم: "جميع التهديدات معروفة، وقد ورد ذكرها مرارًا، نحن نتحدث، أولاً وقبل كل شيء، عن محاولات توسيع وجود الناتو بالقرب من حدودنا، لم يعد هذا مجرد تعبير وليس مجموعة من التهديدات القياسية".
وأردف: "يجب أن نكون مستعدين لتلك الأعمال العدوانية التي قد تحدث، وبالتالي بناء نظام يتيح لنا تزويد بلادنا بأحدث الأسلحة".
وأضاف ميدفيديف: "وهذا يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري والمزدوج".
ديمتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
ميدفيديف: خنق الاقتصاد الروسي وعزله "سيبوء بالفشل"
14:41 GMT
وشدد على أن "هذه أسئلة تتعلق بتوافر الاختصاصيين المناسبين".
وعلق ميدفيديف، في 14 نيسان/ أبريل، على ما أُثير بشأن اعتزام فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل.
وقال ميدفيديف في قناته على "تليغرام"، إنه إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، فيمكن نسيان الوضع غير النووي لمنطقة البلطيق.
وأضاف ميدفيديف: "إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، سيزداد طول الحدود البرية للحلف مع روسيا أكثر من الضعف، وبطبيعة الحال، سيتعين علينا حماية حدودنا".
وتابع: "وفي هذه الحالة لن نناقش الوضع غير النووي لبحر البلطيق، لأنه يجب استعادة التوازن".
وأشار ميدفيديف إلى أن "روسيا حتى اليوم لم تتخذ مثل هذه الإجراءات ولا تنوي اتخاذها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала