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https://arabic.sputniknews.com/20220419/نائبة-بايدن-واشنطن-تحظر-تجارب-الأسلحة-المضادة-للأقمار-الصناعية--1061352056.html
نائبة بايدن: واشنطن تحظر تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية
نائبة بايدن: واشنطن تحظر تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، قرار حظر تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية الأمريكية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T00:55+0000
2022-04-19T00:55+0000
أقمار صناعية
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك خلال زيارة هاريس لقاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بولاية كاليفورنيا.وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من اليوم، تلتزم الولايات المتحدة بعدم إجراء تجارب صاروخية مضادة للأقمار الصناعية مدمرة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن فكرة الوقف الاختياري نشأت بعد انطباع اختبارات روسيا المضاد للأقمار الصناعية، الذي ضرب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي المركبة الفضائية Celina-D غير النشطة.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو آنذاك إن الشظايا الناتجة لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية.بينما قالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن سحابة الحطام تشكل خطرا على الأرواح البشرية والمركبات الفضائية لعدد من الدول.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/الخارجية-الروسية-تجربة-نظام-تدمير-الأقمار-الصناعية-ضد-قمر-صناعي-معطل-لم-تكن-موجهة-ضد-أحد-1050724482.html
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أقمار صناعية, الولايات المتحدة الأمريكية

نائبة بايدن: واشنطن تحظر تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

00:55 GMT 19.04.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، قرار حظر تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية الأمريكية.
جاء ذلك خلال زيارة هاريس لقاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بولاية كاليفورنيا.
وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من اليوم، تلتزم الولايات المتحدة بعدم إجراء تجارب صاروخية مضادة للأقمار الصناعية مدمرة".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن فكرة الوقف الاختياري نشأت بعد انطباع اختبارات روسيا المضاد للأقمار الصناعية، الذي ضرب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي المركبة الفضائية Celina-D غير النشطة.
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16 نوفمبر 2021, 19:18 GMT
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو آنذاك إن الشظايا الناتجة لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية.
بينما قالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن سحابة الحطام تشكل خطرا على الأرواح البشرية والمركبات الفضائية لعدد من الدول.
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