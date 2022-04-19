https://arabic.sputniknews.com/20220419/هزة-أرضية-بقوة-54-درجات-تضرب-فوكوشيما-اليابانية-1061357272.html
هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب فوكوشيما اليابانية
هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب فوكوشيما اليابانية
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مقاطعة فوكوشيما شمال شرقي اليابان. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:07+0000
2022-04-19T08:07+0000
2022-04-19T08:07+0000
العالم
هزة أرضبة
اليابان
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وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 93 كيلو مترا تحت الأرض. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، أو تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.يذكر أن زلزال بقوة 8.9 درجات، ضرب السواحل الشرقية لليابان، في 11 مارس/آذار 2011، ونجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي.وألحق الزلزال وقتها أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما النووية، ما أسفر عن تسرب إشعاعي لا تزال اليابان تعاني من آثاره.
اليابان
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العالم, هزة أرضبة, اليابان
هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب فوكوشيما اليابانية
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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مقاطعة فوكوشيما شمال شرقي اليابان.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 93 كيلو مترا تحت الأرض. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، أو تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.
يذكر أن زلزال بقوة 8.9 درجات، ضرب السواحل الشرقية لليابان، في 11 مارس/آذار 2011، ونجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي.
وألحق الزلزال وقتها أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما النووية، ما أسفر عن تسرب إشعاعي لا تزال اليابان تعاني من آثاره.