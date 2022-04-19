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https://arabic.sputniknews.com/20220419/-الدبيبة-في-الجزائر-المعلن-والمكشوف-في-الزيارة-المفاجئة--1061370567.html
الدبيبة في الجزائر... المعلن والمكشوف في الزيارة المفاجئة
الدبيبة في الجزائر... المعلن والمكشوف في الزيارة المفاجئة
تناقش الحلقة، زيارة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إلى الجزائر، ودلالاتها من حيث التوقيت والأهداف. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
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بانوراما
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الدبيبة في الجزائر.. المعلن والمكشوف في الزيارة المفاجئة
الدبيبة في الجزائر.. المعلن والمكشوف في الزيارة المفاجئة
وتأتي زيارة الدبيبة في وقت تزداد فيه خيوط الملف الليبي تشابكاً مع المحيطين الإقليمي والدولي، وسط حالة استقطاب وتشابك بين مصالح القادة المحليين، وحسابات الأطراف الخارجية.وما تزال ليبيا تحكم من قبل حكومتين تتصارعان على السلطة، وسط غياب خارطة طريق تفضي لإجراء انتخابات.ورأى الخبير في الشؤون العربية، أحمد جمعة، أنوفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أوضح جمعة، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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راديو, بانوراما, аудио

الدبيبة في الجزائر... المعلن والمكشوف في الزيارة المفاجئة

12:58 GMT 19.04.2022
الدبيبة في الجزائر.. المعلن والمكشوف في الزيارة المفاجئة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة، زيارة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إلى الجزائر، ودلالاتها من حيث التوقيت والأهداف.
وتأتي زيارة الدبيبة في وقت تزداد فيه خيوط الملف الليبي تشابكاً مع المحيطين الإقليمي والدولي، وسط حالة استقطاب وتشابك بين مصالح القادة المحليين، وحسابات الأطراف الخارجية.
وما تزال ليبيا تحكم من قبل حكومتين تتصارعان على السلطة، وسط غياب خارطة طريق تفضي لإجراء انتخابات.
ورأى الخبير في الشؤون العربية، أحمد جمعة، أن

"زيارة الدبيبة مهمة كذلك بالنسبة إلى الجزائر، التي بدأت تستشعر محاولات تنظيمات إرهابية تنفيذ عمليات ضدها، وهو ما يبرز أهمية تنسيق العلاقات مع الجانب الليبي لمواجهة هذا الاستحقاق".

وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أوضح جمعة، أن

"الدبيبة يسابق الزمن للحصول على دعم جزائري، يمكنه من البقاء في المشهد السياسي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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