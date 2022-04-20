https://arabic.sputniknews.com/20220420/أم-أمريكية-تبتكر-طريقة-للتمييز-بين-3-توائم-متطابقين-فيديو-1061429182.html
أم أمريكية تبتكر طريقة للتمييز بين 3 توائم متطابقين... فيديو
أم أمريكية تبتكر طريقة للتمييز بين 3 توائم متطابقين... فيديو
وجدت أم أمريكية طريقة مبتكرة للتمييز بين توائمها الثلاثة المتطابقين، وهو أمر يصعب على الكثير من الأمهات في مثل وضعها. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T21:07+0000
2022-04-20T21:07+0000
2022-04-20T21:07+0000
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شاركت "إيمي جو" عمة التوائم الثلاثة، على "تيك توك"، مقطعا مصورا يكشف الحيلة التي لجأت إليها أمهم للتمييز بينهم، وحصلت على أكثر من مليون إعجاب، بحسب مجلة "نيوزويك".استخدمت أخت زوج إيمي جو طلاء الأظافر على أظافر أصابع قدمي التوائم للتمييز بينهما، فلونت أصابع هنريك بالأزرق، وتوماس بالأحمر، فيما وضعت الطلاء الأخضر على أصابع قدم جيمس.في الولايات المتحدة، وُلد 2738 توائم ثلاثية في عام 2020، ويمكن أن يكون التوائم المتطابقون أكثر ندرة على الرغم من أن الاحتمالات تتفاوت على نطاق واسع، حيث تتراوح بين واحد من 60.000 إلى واحد من كل 200 مليون.مع وجود ثلاثة توائم متطابقة تتزايد الضغوط على الأبوين اللذين يكافحان للتمييز بينهم.أوضحت إيمي جو أن التلوين مهم عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الحساسية والأدوية والأمراض وتناول الطعام وتعلم الاسم الذي يجب الاستجابة له لكل طفل وهو أكثر أهمية للأصدقاء والعائلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أم أمريكية تبتكر طريقة للتمييز بين 3 توائم متطابقين... فيديو
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وجدت أم أمريكية طريقة مبتكرة للتمييز بين توائمها الثلاثة المتطابقين، وهو أمر يصعب على الكثير من الأمهات في مثل وضعها.
شاركت "إيمي جو" عمة التوائم الثلاثة، على "تيك توك"، مقطعا مصورا يكشف الحيلة التي لجأت إليها أمهم للتمييز بينهم، وحصلت على أكثر من مليون إعجاب، بحسب مجلة "نيوزويك
".
استخدمت أخت زوج إيمي جو طلاء الأظافر على أظافر أصابع قدمي التوائم للتمييز بينهما، فلونت أصابع هنريك بالأزرق، وتوماس بالأحمر، فيما وضعت الطلاء الأخضر على أصابع قدم جيمس.
في الولايات المتحدة، وُلد 2738 توائم ثلاثية في عام 2020، ويمكن أن يكون التوائم المتطابقون أكثر ندرة على الرغم من أن الاحتمالات تتفاوت على نطاق واسع، حيث تتراوح بين واحد من 60.000 إلى واحد من كل 200 مليون.
مع وجود ثلاثة توائم متطابقة تتزايد الضغوط على الأبوين اللذين يكافحان للتمييز بينهم.
أوضحت إيمي جو أن التلوين مهم عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الحساسية والأدوية والأمراض وتناول الطعام وتعلم الاسم الذي يجب الاستجابة له لكل طفل وهو أكثر أهمية للأصدقاء والعائلة.