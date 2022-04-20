الأمم المتحدة تطلب لقاء بوتين وزيلينسكي في موسكو وكييف لبحث وقف النزاع
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
سلمت الأمم المتحدة خطابين إلى البعثتين الروسية والأوكرانية في المنظمة الدولية تطلب فيهما التحضير لعقد اجتماعين منفصلين بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لبحث سبل وقف النزاع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم الأربعاء: "بعد ظهر أمس، تم تسليم رسالتين منفصلتين إلى البعثتين الدائمتين لروسيا الاتحادية وأوكرانيا. وطلب الأمين العام في هاتين الرسالتين من الرئيس فلاديمير بوتين استقباله في موسكو والرئيس فلاديمير زيلينسكي لاستقباله في كييف".
وأضاف دوغاريك: "الفكرة هي أن يذهب (غوتيريش) إلى موسكو وكييف، للقاء بكلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال".
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف دوغاريك: "الفكرة هي أن يذهب (غوتيريش) إلى موسكو وكييف، للقاء بكلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال".
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.