https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-موسكو-سوف-تحظر-حسابات-سفارات-دول-فعلت-ذلك-تجاه-روسيا-1061405696.html
الخارجية الروسية: موسكو سوف تحظر حسابات سفارات دول فعلت ذلك تجاه روسيا
الخارجية الروسية: موسكو سوف تحظر حسابات سفارات دول فعلت ذلك تجاه روسيا
أكد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف أن موسكو تسمح بحظر حسابات سفارات الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:03+0000
2022-04-20T11:03+0000
2022-04-20T11:03+0000
الخارجية الروسية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
سفارات
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وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي "تم تجميد حسابات سفاراتنا، وظهرت مشاكل في دول مختلفة. وبناءً عليه، إذا فشلت سفاراتنا في فتح حسابات ودفع نفقاتها الخاصة، بما في ذلك المرافق، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا".وأَضاف إيفانوف: "في إطاره تم النظر في مشروع قانون بشأن تعليق موسكو لبعض أحكام المعاهدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا بشأن تبسيط إصدار التأشيرات لمواطني روسيا وهذه الدول والجمعيات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سفارات
الخارجية الروسية: موسكو سوف تحظر حسابات سفارات دول فعلت ذلك تجاه روسيا
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أكد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف أن موسكو تسمح بحظر حسابات سفارات الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.
وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي "تم تجميد حسابات سفاراتنا، وظهرت مشاكل في دول مختلفة. وبناءً عليه، إذا فشلت سفاراتنا في فتح حسابات ودفع نفقاتها الخاصة، بما في ذلك المرافق، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية، أن حيادية سويسرا بقيت مجرد كلام بعد أن انضمت إلى العقوبات ضد روسيا "سويسرا، التي ظلت محايدة حتى خلال الحرب العالمية الثانية، تدعم الآن بشكل كامل العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، والقرار الذي نناقشه اليوم، إننا نرى أن سويسرا انضمت أيضًا إلى قيود التأشيرات هذه. لذا، نعم يبقى حياد سويسرا في الكلام فقط".
وأَضاف إيفانوف: "في إطاره تم النظر في مشروع قانون بشأن تعليق موسكو لبعض أحكام المعاهدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا بشأن تبسيط إصدار التأشيرات لمواطني روسيا وهذه الدول والجمعيات".