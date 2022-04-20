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https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-يجب-الحفاظ-على-الوضع-الراهن-في-القدس-ومنع-العنف-1061413898.html
الخارجية الروسية: يجب الحفاظ على الوضع الراهن في القدس ومنع العنف
الخارجية الروسية: يجب الحفاظ على الوضع الراهن في القدس ومنع العنف
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش في لقاء مع سفيري الأردن وفلسطين تفاقم مشكلة المسجد الأقصى في القدس وأشار إلى... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:50+0000
2022-04-20T13:50+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية على موقعها الرسمي: "جرى خلال المحادثات بحث القضايا الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على التطورات الأخيرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك التصعيد الخطير للتوتر حول مجمع المسجد الأقصى".وبحسب وزارة الخارجية ، فقد تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس والتأكيد على ضرورة منع الاستفزازات المشحونة بجولة جديدة من العنف.وأعربت روسيا، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى والتوترات في القدس، داعية الجانبين إلى ضبط النفس؛ حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسيةوخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
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العالم العربي, روسيا, العالم

الخارجية الروسية: يجب الحفاظ على الوضع الراهن في القدس ومنع العنف

13:50 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش في لقاء مع سفيري الأردن وفلسطين تفاقم مشكلة المسجد الأقصى في القدس وأشار إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية على موقعها الرسمي: "جرى خلال المحادثات بحث القضايا الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على التطورات الأخيرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك التصعيد الخطير للتوتر حول مجمع المسجد الأقصى".
وبحسب وزارة الخارجية ، فقد تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس والتأكيد على ضرورة منع الاستفزازات المشحونة بجولة جديدة من العنف.
وأعربت روسيا، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى والتوترات في القدس، داعية الجانبين إلى ضبط النفس؛ حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية

وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.

وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.

وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
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