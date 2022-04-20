https://arabic.sputniknews.com/20220420/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نجاح-إطلاق-صاروخ-سارمات-الباليستي-1061417846.html
بوتين يهنئ الجيش بنجاح اختبار صاروخ "سارمات"... فيديو
بوتين يهنئ الجيش بنجاح اختبار صاروخ "سارمات"... فيديو
. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:39+0000
2022-04-20T14:39+0000
2022-04-20T15:01+0000
رصد عسكري
روسيا
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أطلقت وزارة الدفاع الروسية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى "منطقة معينة" في إقليم "كامتشاتكا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ الذي "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".وقال بوتين: "أيها الرفاق، أهنئكم على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، ويتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء، وقادر على تجاوز جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة".وأردف بوتين: "سيعزز هذا السلاح الفريد الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية، ويرغم أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا خلال الخطاب المسعور والعدواني على التعقل".
https://arabic.sputniknews.com/20180302/جيش-المستقبل-القوات-الروسية-المسلحة-اليوم-غدا-2018-1030463947.html
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رصد عسكري, روسيا
أطلقت وزارة الدفاع الروسية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".
وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".
وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى "منطقة معينة" في إقليم "كامتشاتكا".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ الذي "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".
وقال بوتين: "أيها الرفاق، أهنئكم على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، ويتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء، وقادر على تجاوز جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة".
وأردف بوتين: "سيعزز هذا السلاح الفريد الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية، ويرغم أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا خلال الخطاب المسعور والعدواني على التعقل".