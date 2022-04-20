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https://arabic.sputniknews.com/20220420/بوتين-يشيد-بالمدونين-الذين-يتصدون-لأصحاب-الإعلام-الأسود-1061412946.html
بوتين يشيد بالمدونين الذين يتصدون لأصحاب "الإعلام الأسود"
بوتين يشيد بالمدونين الذين يتصدون لأصحاب "الإعلام الأسود"
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم الدعم بعناية وبشكل غير ملحوظ للمدونين، الذين يملكون القدرة بمحتواهم المثير للاهتمام والمفهوم على جذب المشتركين بعيدًا... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:39+0000
2022-04-20T13:39+0000
فلاديمير بوتين
انترنت
مدونين
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وقال بوتين في اجتماع لمجلس الإشراف على المنصة الرئاسية "روسيا - بلد الفرص"، اليوم الأربعاء: "إذا نجح أشخاص مثلكم في جذب المشتركين بعيدًا عن أولئك الذين ينشرون المواد السوداء، فهذه بالطبع، قضية دولة كبيرة دون أي مبالغة. يجب أن نفعل كل شيء بعناية ودون أي موارد إدارية إضافية، لدعم مثل هؤلاء الأشخاص، وسنحاول القيام بذلك".وأشار بوتين إلى أن "أولئك الذين ينخرطون في أنشطة إعلامية سوداء على الإنترنت يتمكنون من تأمين عدد كبير من المشتركين، لكن الرغبة في "الكسب بأي ثمن" لا يمكن وصفها بأنها نبيلة. على العكس من ذلك، الأشخاص القادرون على جذب المشتركين بأفكار ومشاريع شيقة وجميلة ومفهومة هم أشخاص ذوو تدريب جيد وثقافة داخلية غنية".
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فلاديمير بوتين, انترنت, مدونين

بوتين يشيد بالمدونين الذين يتصدون لأصحاب "الإعلام الأسود"

13:39 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم الدعم بعناية وبشكل غير ملحوظ للمدونين، الذين يملكون القدرة بمحتواهم المثير للاهتمام والمفهوم على جذب المشتركين بعيدًا عن أولئك الذين يقدمون إعلامًا أسود.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس الإشراف على المنصة الرئاسية "روسيا - بلد الفرص"، اليوم الأربعاء: "إذا نجح أشخاص مثلكم في جذب المشتركين بعيدًا عن أولئك الذين ينشرون المواد السوداء، فهذه بالطبع، قضية دولة كبيرة دون أي مبالغة. يجب أن نفعل كل شيء بعناية ودون أي موارد إدارية إضافية، لدعم مثل هؤلاء الأشخاص، وسنحاول القيام بذلك".
وأشار بوتين إلى أن "أولئك الذين ينخرطون في أنشطة إعلامية سوداء على الإنترنت يتمكنون من تأمين عدد كبير من المشتركين، لكن الرغبة في "الكسب بأي ثمن" لا يمكن وصفها بأنها نبيلة. على العكس من ذلك، الأشخاص القادرون على جذب المشتركين بأفكار ومشاريع شيقة وجميلة ومفهومة هم أشخاص ذوو تدريب جيد وثقافة داخلية غنية".
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