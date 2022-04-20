https://arabic.sputniknews.com/20220420/تعليق-جميع-الرحلات-الجوية-في-مطاري-بغداد-والنجف-بالعراق-1061398424.html
تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق
تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف الحركة الجوية القادمة والمغادرة في مطاري بغداد والنجف. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:04+0000
2022-04-20T08:04+0000
2022-04-20T08:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان، إن سبب إيقاف الرحلات في المطار، هو سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أنه تقرر أيضا تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العراق, أخبار العراق اليوم
تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف الحركة الجوية القادمة والمغادرة في مطاري بغداد والنجف.
وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان، إن سبب إيقاف الرحلات في المطار، هو سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.
وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية
، أنه تقرر أيضا تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية.