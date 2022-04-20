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تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق
تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف الحركة الجوية القادمة والمغادرة في مطاري بغداد والنجف. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:04+0000
2022-04-20T08:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان، إن سبب إيقاف الرحلات في المطار، هو سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أنه تقرر أيضا تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية.
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العراق, أخبار العراق اليوم

تعليق جميع الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بالعراق

08:04 GMT 20.04.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف الحركة الجوية القادمة والمغادرة في مطاري بغداد والنجف.
وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان، إن سبب إيقاف الرحلات في المطار، هو سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.
وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أنه تقرر أيضا تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية.
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