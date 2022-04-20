https://arabic.sputniknews.com/20220420/توفيرا-للطاقة-إيطاليا-تفرض-شروطا-على-تشغيل-مكيفات-الهواء-في-الدوائر-الحكومية-1061403059.html
"توفيرا للطاقة"... إيطاليا تفرض شروطا على تشغيل مكيفات الهواء في الدوائر الحكومية
"توفيرا للطاقة"... إيطاليا تفرض شروطا على تشغيل مكيفات الهواء في الدوائر الحكومية
وضعت السلطات الإيطالية خطة لتوفير الطاقة في فصل الصيف لتشمل مؤسسات الدولة العامة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:08+0000
2022-04-20T10:08+0000
2022-04-20T10:27+0000
العالم
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة il Messaggero، فإن أحكام ما يسمى بـ"منظم الحرارة" واردة في تعديلات مرسوم تعريفة الطاقة، المطروح الآن على مجلس الشيوخ بعد مصادقة مجلس النواب بالبرلمان الوطني عليه.وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة الإيطالية لتحقيق زيادة في إمدادات الغاز من الدول الأفريقية، في الأشهر المقبلة، إلا أنه سيكون من المستحيل تعويض خسارة الغاز الروسي . وأشارت الصحيفة إلى أنه بشكل عام، سيكون لدينا 3 ملايين موظف حكومي يرتدون قمصانًا متعرقة في الصيف مع أوشحة حول أعناقهم في المكتب خلال الأشهر الباردة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"توفيرا للطاقة"... إيطاليا تفرض شروطا على تشغيل مكيفات الهواء في الدوائر الحكومية
10:08 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
وضعت السلطات الإيطالية خطة لتوفير الطاقة في فصل الصيف لتشمل مؤسسات الدولة العامة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة il Messaggero، فإن أحكام ما يسمى
بـ"منظم الحرارة" واردة في تعديلات مرسوم تعريفة الطاقة، المطروح الآن على مجلس الشيوخ بعد مصادقة مجلس النواب بالبرلمان الوطني عليه.
واعتبارا من 1 مايو/أيار، لن يتمكن المسؤولون وموظفو الخدمة المدنية والطلاب وموظفو المؤسسات التعليمية من تشغيل مكيف الهواء إذا كانت درجة الحرارة داخل المبنى أعلى من 27 درجة.
وأشارت الصحيفة
إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة الإيطالية لتحقيق زيادة في إمدادات الغاز من الدول الأفريقية، في الأشهر المقبلة، إلا أنه سيكون من المستحيل تعويض خسارة الغاز الروسي .
حتى 31 مارس/آذار 2023، سيتم تعيين حد مماثل للتدفئة خلال فصل الشتاء. وسيتمكن موظفو الخدمة المدنية من تشغيل مكيفات الهواء للتدفئة فقط عند درجات حرارة أقل من +21 درجة. يتم فرض عقوبات على انتهاكات هذه الأحكام، على الرغم من أن أساليب التحقق والمراقبة لا تزال غير واضحة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بشكل عام، سيكون لدينا 3 ملايين موظف حكومي يرتدون قمصانًا متعرقة في الصيف مع أوشحة حول أعناقهم في المكتب خلال الأشهر الباردة.