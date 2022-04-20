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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/دونباس-استسلام-3-آلاف-عسكري-أوكراني-1061398212.html
دونباس... استسلام 3 آلاف عسكري أوكراني
دونباس... استسلام 3 آلاف عسكري أوكراني
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني، بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:00+0000
2022-04-20T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكشف المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، دميتري مدفيديف، لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال أنشأت استحكامات لا يمكن اجتيازها في وقت سريع وأن مخابئها تبعد عن سطح الأرض بـ5 أو 8 أو 10 أمتار. وتم تسليح غالبية الاستحكامات بطبقة سميكة من الخرسان".ومع ذلك، تواصل قوات لوغانسك تقدمها. وتظل مدينتان فقط من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك تقعان تحت سيطرة نظام كييف هما سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.ومن جانبه، قال النائب الأول لوزير إعلام جمهورية لوغانسك، دانئيل بيزسونوف، إن أكثر من ثلاثة آلاف عسكري أوكراني استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى قوات جمهورية لوغانسك أو قوات جمهورية دونيتسك أو القوات الروسية في دونباس حتى الآن.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا هو تحرير منطقة دونباس.
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رصد عسكري

دونباس... استسلام 3 آلاف عسكري أوكراني

08:00 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك تفتح إحدى نقاط ارتكاز القوات الأوكرانية قرب بلدة نوفوتوشكوفسكي
قوات جمهورية لوغانسك تفتح إحدى نقاط ارتكاز القوات الأوكرانية قرب بلدة نوفوتوشكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني، بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وكشف المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، دميتري مدفيديف، لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال أنشأت استحكامات لا يمكن اجتيازها في وقت سريع وأن مخابئها تبعد عن سطح الأرض بـ5 أو 8 أو 10 أمتار. وتم تسليح غالبية الاستحكامات بطبقة سميكة من الخرسان".
ومع ذلك، تواصل قوات لوغانسك تقدمها. وتظل مدينتان فقط من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك تقعان تحت سيطرة نظام كييف هما سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.
ومن جانبه، قال النائب الأول لوزير إعلام جمهورية لوغانسك، دانئيل بيزسونوف، إن أكثر من ثلاثة آلاف عسكري أوكراني استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى قوات جمهورية لوغانسك أو قوات جمهورية دونيتسك أو القوات الروسية في دونباس حتى الآن.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا هو تحرير منطقة دونباس.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:32 GMT
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