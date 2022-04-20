https://arabic.sputniknews.com/20220420/دونباس-استسلام-3-آلاف-عسكري-أوكراني-1061398212.html
دونباس... استسلام 3 آلاف عسكري أوكراني
دونباس... استسلام 3 آلاف عسكري أوكراني
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني، بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:00+0000
2022-04-20T08:00+0000
2022-04-20T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكشف المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، دميتري مدفيديف، لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال أنشأت استحكامات لا يمكن اجتيازها في وقت سريع وأن مخابئها تبعد عن سطح الأرض بـ5 أو 8 أو 10 أمتار. وتم تسليح غالبية الاستحكامات بطبقة سميكة من الخرسان".ومع ذلك، تواصل قوات لوغانسك تقدمها. وتظل مدينتان فقط من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك تقعان تحت سيطرة نظام كييف هما سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.ومن جانبه، قال النائب الأول لوزير إعلام جمهورية لوغانسك، دانئيل بيزسونوف، إن أكثر من ثلاثة آلاف عسكري أوكراني استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى قوات جمهورية لوغانسك أو قوات جمهورية دونيتسك أو القوات الروسية في دونباس حتى الآن.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا هو تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دونباس... استسلام 3 آلاف عسكري أوكراني
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تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني، بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وكشف
المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، دميتري مدفيديف، لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال أنشأت استحكامات لا يمكن اجتيازها في وقت سريع وأن مخابئها تبعد عن سطح الأرض بـ5 أو 8 أو 10 أمتار. وتم تسليح غالبية الاستحكامات بطبقة سميكة من الخرسان".
ومع ذلك، تواصل قوات لوغانسك تقدمها. وتظل مدينتان فقط من المدن التابعة لجمهورية لوغانسك تقعان تحت سيطرة نظام كييف هما سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.
ومن جانبه، قال النائب الأول لوزير إعلام جمهورية لوغانسك، دانئيل بيزسونوف، إن أكثر من ثلاثة آلاف عسكري أوكراني استسلموا وسلّموا أنفسهم إلى قوات جمهورية لوغانسك أو قوات جمهورية دونيتسك أو القوات الروسية في دونباس حتى الآن.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا هو تحرير منطقة دونباس.