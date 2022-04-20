https://arabic.sputniknews.com/20220420/قتلى-جراء-انفجار-استهدف-حافلة-تقل-حراس-سجن-في-تركيا-والداخلية-ترجح-أن-يكون-إرهابيا-1061398116.html
قتلى جراء انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في تركيا... والداخلية ترجح أن يكون إرهابيا
قتلى جراء انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في تركيا... والداخلية ترجح أن يكون إرهابيا
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، "مقتل أحد حراس السجون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة لحرس السجون في مدينة بورصة شمال غربي تركيا". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:03+0000
2022-04-20T08:03+0000
2022-04-20T08:03+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال صويلو، عبر حسابه على "تويتر": "استشهد أحد حراس السجون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة الحراس، على جانب الطريق الواصل بين ولاية بورصة ومقاطعة مودانيا".من جانبه، صرح محافظ بورصة يعقوب جانبولات، للصحفيين، أن "هناك 4 إصابات بين الحراس وأحدهم في حالة خطيرة"، مضيفا أن "الحافلة كانت تضم 30 موظفا". كما أشار إلى اعتقاده بأن الهجوم إرهابي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
قتلى جراء انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في تركيا... والداخلية ترجح أن يكون إرهابيا
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، "مقتل أحد حراس السجون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة لحرس السجون في مدينة بورصة شمال غربي تركيا".
وقال صويلو، عبر حسابه على "تويتر": "استشهد أحد حراس السجون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة الحراس، على جانب الطريق الواصل بين ولاية بورصة ومقاطعة مودانيا".
من جانبه، صرح محافظ بورصة يعقوب جانبولات، للصحفيين، أن "هناك 4 إصابات بين الحراس وأحدهم في حالة خطيرة"، مضيفا أن "الحافلة كانت تضم 30 موظفا". كما أشار إلى اعتقاده بأن الهجوم إرهابي.