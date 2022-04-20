https://arabic.sputniknews.com/20220420/قذيفة-كراسنوبول-تصيب-هدفا-محددا-بدقة-فيديو-1061395863.html
قذيفة "كراسنوبول" تصيب هدفا محددا بدقة... فيديو
قذيفة "كراسنوبول" تصيب هدفا محددا بدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T06:47+0000
2022-04-20T06:47+0000
2022-04-20T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395729_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_4f5f05a78eb8daba5e52bec90ec9bdeb.jpg
ويُظهر الفيديو لحظة تدمير مركز قيادة لقوات نظام الحكم الأوكراني.وتم تدمير مركز قيادة إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح ذي دقة عالية هو قذيفة "كراسنوبول".وسبق إطلاق القذيفة عالية الدقة استكشاف الموقع للتأكد من وجود مركز قيادة إحدى تشكيلات القوات التابعة لنظام كييف فيه. وأصابت القذيفة الهدف المحدد بدقة.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية المتميزة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف قبل بدء العملية العسكرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395729_395:0:2714:1739_1920x0_80_0_0_2fdb0d5c55ee01a77aeea64019c15216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة "كراسنوبول" تصيب هدفا محددا بدقة... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.
ويُظهر الفيديو لحظة تدمير مركز قيادة لقوات نظام الحكم الأوكراني.
وتم تدمير مركز قيادة إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح ذي دقة عالية هو قذيفة "كراسنوبول".
وسبق إطلاق القذيفة عالية الدقة استكشاف الموقع للتأكد من وجود مركز قيادة إحدى تشكيلات القوات التابعة لنظام كييف فيه. وأصابت القذيفة الهدف المحدد بدقة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية المتميزة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف قبل بدء العملية العسكرية.