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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220420/قذيفة-كراسنوبول-تصيب-هدفا-محددا-بدقة-فيديو-1061395863.html
قذيفة "كراسنوبول" تصيب هدفا محددا بدقة... فيديو
قذيفة "كراسنوبول" تصيب هدفا محددا بدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T06:47+0000
2022-04-20T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو لحظة تدمير مركز قيادة لقوات نظام الحكم الأوكراني.وتم تدمير مركز قيادة إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح ذي دقة عالية هو قذيفة "كراسنوبول".وسبق إطلاق القذيفة عالية الدقة استكشاف الموقع للتأكد من وجود مركز قيادة إحدى تشكيلات القوات التابعة لنظام كييف فيه. وأصابت القذيفة الهدف المحدد بدقة.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية المتميزة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف قبل بدء العملية العسكرية.
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رصد عسكري

قذيفة "كراسنوبول" تصيب هدفا محددا بدقة... فيديو

06:47 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا عن العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.
ويُظهر الفيديو لحظة تدمير مركز قيادة لقوات نظام الحكم الأوكراني.
وتم تدمير مركز قيادة إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح ذي دقة عالية هو قذيفة "كراسنوبول".
وسبق إطلاق القذيفة عالية الدقة استكشاف الموقع للتأكد من وجود مركز قيادة إحدى تشكيلات القوات التابعة لنظام كييف فيه. وأصابت القذيفة الهدف المحدد بدقة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية المتميزة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف قبل بدء العملية العسكرية.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:15 GMT
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