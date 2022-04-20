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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220420/لماذا-تراجع-بايدن-عن-الذهاب-إلى-كييف-1061395055.html
لماذا تراجع بايدن عن الذهاب إلى كييف
لماذا تراجع بايدن عن الذهاب إلى كييف
شرحت صحيفة صينية الأسباب وراء عدول الرئيس الأمريكي بايدن عن نية التوجه إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T05:58+0000
2022-04-20T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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واعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأجيل زيارته الممكنة إلى أوكرانيا يكشف محدودية إمكانيات تأثير واشنطن في حل النزاع في هذا البلد.وأعلن بايدن أخيرا أنه لا يعرف ما إذا كان سيزور كييف، مع العلم أنه كان أبدى استعداده للسفر إلى العاصمة الأوكرانية.وقالت الصحيفة إن قرار بايدن بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا وتخليه عن فكرة التوجه إلى كييف في زيارة يُظهران محدودية إمكانيات مشاركة الولايات المتحدة في النزاع. وأضافت أن هذا يجرد أوكرانيا من "أوراق رابحة".وأشارت إلى أن ما قيل ويقال بشأن زيارة بايدن الممكنة إلى كييف يكشف أن ما تعلنه الولايات المتحدة عن تأييدها لأوكرانيا لا يعدو كونه مجرد تلاعب مع استغلال الطرف الأوكراني من أجل تحقيق الربح من واردات الأسلحة.وتشهد أوكرانيا حاليًا عملية عسكرية خاصة تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الهدف الرئيسي منها هو تحرير منطقة دونباس من قوات نظام الحكم الأوكراني.
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العالم

لماذا تراجع بايدن عن الذهاب إلى كييف

05:58 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Стрингер
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شرحت صحيفة صينية الأسباب وراء عدول الرئيس الأمريكي بايدن عن نية التوجه إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة.
واعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأجيل زيارته الممكنة إلى أوكرانيا يكشف محدودية إمكانيات تأثير واشنطن في حل النزاع في هذا البلد.
وأعلن بايدن أخيرا أنه لا يعرف ما إذا كان سيزور كييف، مع العلم أنه كان أبدى استعداده للسفر إلى العاصمة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة إن قرار بايدن بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا وتخليه عن فكرة التوجه إلى كييف في زيارة يُظهران محدودية إمكانيات مشاركة الولايات المتحدة في النزاع. وأضافت أن هذا يجرد أوكرانيا من "أوراق رابحة".
وأشارت إلى أن ما قيل ويقال بشأن زيارة بايدن الممكنة إلى كييف يكشف أن ما تعلنه الولايات المتحدة عن تأييدها لأوكرانيا لا يعدو كونه مجرد تلاعب مع استغلال الطرف الأوكراني من أجل تحقيق الربح من واردات الأسلحة.
وتشهد أوكرانيا حاليًا عملية عسكرية خاصة تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الهدف الرئيسي منها هو تحرير منطقة دونباس من قوات نظام الحكم الأوكراني.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:15 GMT
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