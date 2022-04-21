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https://arabic.sputniknews.com/20220421/أعضاء-في-البرلمان-الأوروبي-يدينون-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-التي-يدفع-ثمنها-سكان-الاتحاد-1061454449.html
أعضاء في البرلمان الأوروبي يدينون العقوبات المفروضة على روسيا التي يدفع ثمنها سكان الاتحاد
أعضاء في البرلمان الأوروبي يدينون العقوبات المفروضة على روسيا التي يدفع ثمنها سكان الاتحاد
أعلن أعضاء في البرلمان الأوروبي عدم فاعلية العقوبات ضد روسيا ورأوا فوائد للولايات المتحدة في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:03+0000
2022-04-21T14:03+0000
اقتصاد
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أفاد تلفزيون "برس" نقلا عن مراسله جيروم هيوز، إن أعضاء البرلمان الأوروبي من أيرلندا، الذين اعتبروا دول "الناتو" مسؤولة عن العقوبات ضد موسكو، قدموا تقييما منخفضا بشكل خاص للإجراءات الرامية إلى "الاحتواء الاقتصادي" لروسيا.ودعم مانويل بينيدا، زميله قائلا: "لن تساعد العقوبات في إيجاد حل لهذا الصراع. سيستفيد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وقطاع الطاقة. يدفع مواطنو الاتحاد الأوروبي الأكثر ضعفا ثمن هذه العقوبات في كل مرة يملؤون فيها سيارة أو يدفعون فواتير الكهرباء".وخلص هيوز إلى أن كل من أعضاء البرلمان الأوروبي أنفسهم وزعماء دول الاتحاد الأوروبي لا يزالون غير قادرين على تحديد مدى استعدادهم للمضي قدما في قضية حظر النفط والغاز بسبب المخاوف من أنه قد يتسبب في مشاكل اقتصادية خطيرة.
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اقتصاد

أعضاء في البرلمان الأوروبي يدينون العقوبات المفروضة على روسيا التي يدفع ثمنها سكان الاتحاد

14:03 GMT 21.04.2022
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Christian Lutz
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أعلن أعضاء في البرلمان الأوروبي عدم فاعلية العقوبات ضد روسيا ورأوا فوائد للولايات المتحدة في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية.
أفاد تلفزيون "برس" نقلا عن مراسله جيروم هيوز، إن أعضاء البرلمان الأوروبي من أيرلندا، الذين اعتبروا دول "الناتو" مسؤولة عن العقوبات ضد موسكو، قدموا تقييما منخفضا بشكل خاص للإجراءات الرامية إلى "الاحتواء الاقتصادي" لروسيا.

وقال ميك والاس: "إنهم سعداء للغاية لاستمرار هذا الصراع. منذ نشأته ارتفعت قيمة أسهم أكبر خمس شركات لتصنيع الأسلحة الأمريكية بأكثر من 20%".

ودعم مانويل بينيدا، زميله قائلا: "لن تساعد العقوبات في إيجاد حل لهذا الصراع. سيستفيد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وقطاع الطاقة. يدفع مواطنو الاتحاد الأوروبي الأكثر ضعفا ثمن هذه العقوبات في كل مرة يملؤون فيها سيارة أو يدفعون فواتير الكهرباء".
وأعرب ديفيد ماكاليستر من ألمانيا عن أسفه لذلك، على الرغم من الضغوط. أصبح الروبل الآن أكثر قيمة مما كان عليه قبل بدء العملية الخاصة، ويتعامل البنك المركزي الروسي مع العبء بفضل احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية.
وخلص هيوز إلى أن كل من أعضاء البرلمان الأوروبي أنفسهم وزعماء دول الاتحاد الأوروبي لا يزالون غير قادرين على تحديد مدى استعدادهم للمضي قدما في قضية حظر النفط والغاز بسبب المخاوف من أنه قد يتسبب في مشاكل اقتصادية خطيرة.
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