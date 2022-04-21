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إطلاق نار داخل بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع مصر... فيديو
إطلاق نار داخل بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع مصر... فيديو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إطلاق نار وقع في بلدة شلوميت في مجلس إشكول الاستيطاني قرب الحدود المصرية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T19:29+0000
2022-04-21T19:41+0000
مصر
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن إطلاق نار وقع في بلدة شلوميت في مجلس إشكول الاستيطاني قرب الحدود المصرية.وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا.ورجح البيان أن إطلاق النار جاء من الأراضي المصرية.كما أشار إلى أن رصاصة أصابت سيارة في المستوطنة ولم تسجل أي إصابات بشرية.
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مصر, أخبار إسرائيل اليوم

إطلاق نار داخل بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع مصر... فيديو

19:29 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 19:41 GMT 21.04.2022)
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إطلاق نار وقع في بلدة شلوميت في مجلس إشكول الاستيطاني قرب الحدود المصرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن إطلاق نار وقع في بلدة شلوميت في مجلس إشكول الاستيطاني قرب الحدود المصرية.
وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا.
ورجح البيان أن إطلاق النار جاء من الأراضي المصرية.
كما أشار إلى أن رصاصة أصابت سيارة في المستوطنة ولم تسجل أي إصابات بشرية.
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