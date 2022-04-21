إطلاق نار داخل بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع مصر... فيديو
19:29 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 19:41 GMT 21.04.2022)
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
© AFP 2022 / Jalaa Marey
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إطلاق نار وقع في بلدة شلوميت في مجلس إشكول الاستيطاني قرب الحدود المصرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن إطلاق نار وقع في بلدة شلوميت في مجلس إشكول الاستيطاني قرب الحدود المصرية.
מוקדם יותר היום דווח על פגיעת קליע ביישוב שלומית, סמוך לגבול המצרי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 21, 2022
כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחב.
מדובר ככל הנראה בזליגת ירי מכיוון מצרים.
אין נפגעים
وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا.
דרום מתוח: ביישוב שלומית בחבל אשכול מדווחים על ירי מכיוון מצרים, ופגיעה של קליע ברכב. אין נפגעים בנפש. בצבא בודקים אם מדובר בירי תועה— כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2022
הדיווח של @Itsik_zuarets מתוך #חדשותהחג pic.twitter.com/PzMA3TKv35
ورجح البيان أن إطلاق النار جاء من الأراضي المصرية.
كما أشار إلى أن رصاصة أصابت سيارة في المستوطنة ولم تسجل أي إصابات بشرية.