https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-إشارات-تنذر-بـاتجاه-مخيف-للاقتصاد-الأمريكي-1061434136.html

إعلام: إشارات تنذر بـ"اتجاه مخيف" للاقتصاد الأمريكي

إعلام: إشارات تنذر بـ"اتجاه مخيف" للاقتصاد الأمريكي

أشار إعلامي أمريكي إلى أن زيادة التضخم والضرائب، مع الحفاظ على السياسة الحالية للإدارة الأمريكية المتمثلة في "ضخ" الأموال في الاقتصاد الأمريكي، قد تؤدي إلى... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T06:44+0000

2022-04-21T06:44+0000

2022-04-21T06:44+0000

اقتصاد

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وقال المقدم التلفزيوني تاكر كارلسون على قناة "فوكس نيوز": "لقد ارتفع سعر كل شيء. خاصة الأشياء المهمة لقد أصبحت أغلى ثمنا. لماذا؟ السبب واضح جدا. العملة الأمريكية تضعف، وهذا خلق فقاعة أصول غير مسبوقة. وهذا يعني أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يسارعون إلى تحويل الدولار، الذي تنخفض قيمته بشكل متزايد، في مواد يمكن أن تحمل قيمة على المدى الطويل. هذا ما يحدث عندما تضخ الكثير من المال في الاقتصاد. قيمة المال تبدأ في الانخفاض".وأضاف: "في اقتصاد يكون فيه الإنفاق الاستهلاكي أحد الدوافع الرئيسية، يكون هذا اتجاها مخيفا للغاية. عندما يتوقف الناس عن الشراء، يبدأ الانهيار. لذلك، يمكنك أن ترى بوضوح إلى أين يتجه. الجميع في واشنطن يدرك جيدا أين هو. وبدلا من اتخاذ إجراءات حقيقية لتصحيح الوضع، مثل التوقف عن كتابة فواتير الإنفاق الضخمة هذه، فإنهم يأخذون كل ما في وسعهم".يذكر أنه بحلول نهاية مارس/آذار الماضي، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي. في فبراير/شباط الماضي، كان هذا الرقم 7.9 في المئة. وكان النمو هو الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول 1981. ووفقا للرئيس الأمريكي جو بايدن، يُزعم أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة كان خطأ روسيا. هذا وينتقد معارضو بايدن والحزب الديمقراطي رئيس الأركان الحالي لهذا المنصب، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ قبل فترة طويلة من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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اقتصاد