عربي
بوتين: العملية العسكرية في مدينة ماريوبول ناحجة وجنودنا أبطال
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/افتتاح-طريق-بري-من-أوكرانيا-إلى-روسيا-عبر-دونباس-فيديو-1061435256.html
افتتاح طريق بري من أوكرانيا إلى روسيا عبر دونباس... فيديو
افتتاح طريق بري من أوكرانيا إلى روسيا عبر دونباس... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" بافتتاح طريق بري يربط مدينة بلغورود الروسية بجمهورية لوغانسك في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بمقاطعة خاركوف. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T07:21+0000
2022-04-21T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061434822_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1854277704e1f521352c8b8473b618ec.jpg
وبات افتتاح هذا الطريق ممكنا بعدما حررت قوات جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك الشعبيتين ووحدات من القوات المسلحة الروسية أجزاء من مقاطعة خاركوف من نظام الحكم العنصري للقوميين النازيين في أوكرانيا.وقد بدأ سكان جمهورية لوغانسك والمناطق المحررة بمقاطعة خاركوف يستفيدون من الطريق الذي يقلص زمن الوصول من مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك حتى أنه لا يتجاوز ساعتين إلا قليلا.ولا يتم تفتيش السيارات على الحدود الإدارية بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. ولكي يعبر المسافرون الحدود يكفيهم إبراز بطاقة الهوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061434822_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e01fdc931fedf1e725c20db1a6a93a53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

افتتاح طريق بري من أوكرانيا إلى روسيا عبر دونباس... فيديو

07:21 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات روسيا تحرر مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف الأوكرانية من نظام العنصرية النازية
قوات روسيا تحرر مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف الأوكرانية من نظام العنصرية النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل "سبوتنيك" بافتتاح طريق بري يربط مدينة بلغورود الروسية بجمهورية لوغانسك في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بمقاطعة خاركوف.
وبات افتتاح هذا الطريق ممكنا بعدما حررت قوات جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك الشعبيتين ووحدات من القوات المسلحة الروسية أجزاء من مقاطعة خاركوف من نظام الحكم العنصري للقوميين النازيين في أوكرانيا.
وقد بدأ سكان جمهورية لوغانسك والمناطق المحررة بمقاطعة خاركوف يستفيدون من الطريق الذي يقلص زمن الوصول من مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك حتى أنه لا يتجاوز ساعتين إلا قليلا.
ولا يتم تفتيش السيارات على الحدود الإدارية بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. ولكي يعبر المسافرون الحدود يكفيهم إبراز بطاقة الهوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала