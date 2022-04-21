https://arabic.sputniknews.com/20220421/افتتاح-طريق-بري-من-أوكرانيا-إلى-روسيا-عبر-دونباس-فيديو-1061435256.html
افتتاح طريق بري من أوكرانيا إلى روسيا عبر دونباس... فيديو
افتتاح طريق بري من أوكرانيا إلى روسيا عبر دونباس... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" بافتتاح طريق بري يربط مدينة بلغورود الروسية بجمهورية لوغانسك في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بمقاطعة خاركوف. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T07:21+0000
2022-04-21T07:21+0000
2022-04-21T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وبات افتتاح هذا الطريق ممكنا بعدما حررت قوات جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك الشعبيتين ووحدات من القوات المسلحة الروسية أجزاء من مقاطعة خاركوف من نظام الحكم العنصري للقوميين النازيين في أوكرانيا.وقد بدأ سكان جمهورية لوغانسك والمناطق المحررة بمقاطعة خاركوف يستفيدون من الطريق الذي يقلص زمن الوصول من مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك حتى أنه لا يتجاوز ساعتين إلا قليلا.ولا يتم تفتيش السيارات على الحدود الإدارية بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. ولكي يعبر المسافرون الحدود يكفيهم إبراز بطاقة الهوية.
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2022
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
افتتاح طريق بري من أوكرانيا إلى روسيا عبر دونباس... فيديو
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بافتتاح طريق بري يربط مدينة بلغورود الروسية بجمهورية لوغانسك في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بمقاطعة خاركوف.
وبات افتتاح هذا الطريق ممكنا بعدما حررت قوات جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك الشعبيتين ووحدات من القوات المسلحة الروسية أجزاء من مقاطعة خاركوف من نظام الحكم العنصري للقوميين النازيين في أوكرانيا.
وقد بدأ سكان جمهورية لوغانسك والمناطق المحررة بمقاطعة خاركوف يستفيدون من الطريق الذي يقلص زمن الوصول من مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك حتى أنه لا يتجاوز ساعتين إلا قليلا.
ولا يتم تفتيش السيارات على الحدود الإدارية بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. ولكي يعبر المسافرون الحدود يكفيهم إبراز بطاقة الهوية.