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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأمير-هاري-عن-جدته-ملكة-بريطانيا-حريص-على-أن-تكون-محمية-وأن-تحاط-بالأشخاص-المناسبين-1061466835.html
الأمير هاري عن جدته ملكة بريطانيا: حريص على أن تكون "محمية" وأن تحاط بالأشخاص المناسبين
الأمير هاري عن جدته ملكة بريطانيا: حريص على أن تكون "محمية" وأن تحاط بالأشخاص المناسبين
تحدث الأمير هاري عن علاقته بجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية معه ‏عرضت، أمس الأربعاء.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T19:12+0000
2022-04-21T19:12+0000
العالم
بريطانيا
الأمير هاري، دوق ساسيكس
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
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وقال هاري في تصريحات لبرنامج "توداي"، المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه وزوجته، ميغان ماركل، زارا الملكة في المملكة المتحدة قبل السفر إلى هولندا لحضور ألعاب "إنفكتوس".وقال هاري عن مقابلته جدته: "لقد كان الأمر رائعا، كان من الرائع رؤيتها، إنها في حالة جيدة، إنها تتمتع دائما بروح الدعابة معي، وأنا فقط أتأكد من أنها، كما تعلمون، محمية، ولديها الأشخاص المناسبون من حولها".وأضاف أن أكثر شيء يفضله في ملكة بريطانيا هو "روح الدعابة والقدرة على رؤية الفكاهة في العديد من الأشياء المختلفة".وتراجع الأمير هاري وميغان ماركل عن واجباتهما الملكية في نيسان/ أبريل 2020، وكانت الزيارة إلى المملكة المتحدة بمثابة أول عودة لماركل إلى البلاد منذ عامين.وقام هاري بزيارتين سابقتين إلى المملكة المتحدة بعد التخلي عن صفته الملكة، الأولى لحضور جنازة جده الأمير فيليب في أبريل 2021، والثانية لإزاحة الستار عن تمثال والدته الأميرة الراحلة ديانا في شهر يوليو/ تموز الماضي.وأظهرت الملكة إليزابيث الثانية دعمها العلني لقرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتراجع عن واجباتهما الملكية، في بيان صدر في يناير/ كانون الثاني 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمير-هاري-وزوجته-في-زيارة-مفاجئة-للملكة-1061230510.html
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العالم, بريطانيا, الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

الأمير هاري عن جدته ملكة بريطانيا: حريص على أن تكون "محمية" وأن تحاط بالأشخاص المناسبين

19:12 GMT 21.04.2022
© REUTERS / POOLالأمير البريطاني هاري وجدته الملكة إليزابيث في حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور وتوماس كينغستون، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، بريطانيا، 18 مايو/أيار 2019
الأمير البريطاني هاري وجدته الملكة إليزابيث في حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور وتوماس كينغستون، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، بريطانيا، 18 مايو/أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
الأمير البريطاني هاري وجدته الملكة إليزابيث في حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور وتوماس كينغستون، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، بريطانيا، 18 مايو/أيار 2019
© REUTERS / POOL
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تحدث الأمير هاري عن علاقته بجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية معه ‏عرضت، أمس الأربعاء.‏
وقال هاري في تصريحات لبرنامج "توداي"، المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه وزوجته، ميغان ماركل، زارا الملكة في المملكة المتحدة قبل السفر إلى هولندا لحضور ألعاب "إنفكتوس".
وقال هاري عن مقابلته جدته: "لقد كان الأمر رائعا، كان من الرائع رؤيتها، إنها في حالة جيدة، إنها تتمتع دائما بروح الدعابة معي، وأنا فقط أتأكد من أنها، كما تعلمون، محمية، ولديها الأشخاص المناسبون من حولها".
وأضاف أن أكثر شيء يفضله في ملكة بريطانيا هو "روح الدعابة والقدرة على رؤية الفكاهة في العديد من الأشياء المختلفة".
وقال هاري: "لدينا علاقة خاصة حقا، نتحدث عن أمور لا تستطيع التحدث عنها مع أي شخص آخر".
وتراجع الأمير هاري وميغان ماركل عن واجباتهما الملكية في نيسان/ أبريل 2020، وكانت الزيارة إلى المملكة المتحدة بمثابة أول عودة لماركل إلى البلاد منذ عامين.
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
الأمير هاري وزوجته في زيارة مفاجئة للملكة
15 أبريل, 13:03 GMT
وقام هاري بزيارتين سابقتين إلى المملكة المتحدة بعد التخلي عن صفته الملكة، الأولى لحضور جنازة جده الأمير فيليب في أبريل 2021، والثانية لإزاحة الستار عن تمثال والدته الأميرة الراحلة ديانا في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأظهرت الملكة إليزابيث الثانية دعمها العلني لقرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتراجع عن واجباتهما الملكية، في بيان صدر في يناير/ كانون الثاني 2020.
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