https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأمير-هاري-عن-جدته-ملكة-بريطانيا-حريص-على-أن-تكون-محمية-وأن-تحاط-بالأشخاص-المناسبين-1061466835.html

الأمير هاري عن جدته ملكة بريطانيا: حريص على أن تكون "محمية" وأن تحاط بالأشخاص المناسبين

الأمير هاري عن جدته ملكة بريطانيا: حريص على أن تكون "محمية" وأن تحاط بالأشخاص المناسبين

تحدث الأمير هاري عن علاقته بجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية معه ‏عرضت، أمس الأربعاء.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T19:12+0000

2022-04-21T19:12+0000

2022-04-21T19:12+0000

العالم

بريطانيا

الأمير هاري، دوق ساسيكس

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

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وقال هاري في تصريحات لبرنامج "توداي"، المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه وزوجته، ميغان ماركل، زارا الملكة في المملكة المتحدة قبل السفر إلى هولندا لحضور ألعاب "إنفكتوس".وقال هاري عن مقابلته جدته: "لقد كان الأمر رائعا، كان من الرائع رؤيتها، إنها في حالة جيدة، إنها تتمتع دائما بروح الدعابة معي، وأنا فقط أتأكد من أنها، كما تعلمون، محمية، ولديها الأشخاص المناسبون من حولها".وأضاف أن أكثر شيء يفضله في ملكة بريطانيا هو "روح الدعابة والقدرة على رؤية الفكاهة في العديد من الأشياء المختلفة".وتراجع الأمير هاري وميغان ماركل عن واجباتهما الملكية في نيسان/ أبريل 2020، وكانت الزيارة إلى المملكة المتحدة بمثابة أول عودة لماركل إلى البلاد منذ عامين.وقام هاري بزيارتين سابقتين إلى المملكة المتحدة بعد التخلي عن صفته الملكة، الأولى لحضور جنازة جده الأمير فيليب في أبريل 2021، والثانية لإزاحة الستار عن تمثال والدته الأميرة الراحلة ديانا في شهر يوليو/ تموز الماضي.وأظهرت الملكة إليزابيث الثانية دعمها العلني لقرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتراجع عن واجباتهما الملكية، في بيان صدر في يناير/ كانون الثاني 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمير-هاري-وزوجته-في-زيارة-مفاجئة-للملكة-1061230510.html

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