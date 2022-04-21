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الجيش الروسي يدمر 64 منشأة عسكرية و14 مركز قيادة أوكراني
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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الجيش-الروسي-يدمر-64-منشأة-عسكرية-و14-مركز-قيادة-أوكراني-1061463273.html
الجيش الروسي يدمر 64 منشأة عسكرية و14 مركز قيادة أوكراني
الجيش الروسي يدمر 64 منشأة عسكرية و14 مركز قيادة أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام المقاتلات الروسية بتدمير 64 منشأة عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى تدمير الصواريخ الروسية 14 نقطة قيادة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:58+0000
2022-04-21T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات صاروخية عالية الدقة على 14 هدفا عسكريا أوكرانيا على مدار اليوم.وقال كوناشينكوف ان "القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 450 هدفا للعدو خلال النهار".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات للذخيرة في مناطق نوركي وسلافيانسك، كما تم تدمير معدات ومقاتلون تابعون للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفكا، مما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 30 مكربة ومدرعة.
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روسيا, العالم

الجيش الروسي يدمر 64 منشأة عسكرية و14 مركز قيادة أوكراني

16:58 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 17:12 GMT 21.04.2022)
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© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام المقاتلات الروسية بتدمير 64 منشأة عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى تدمير الصواريخ الروسية 14 نقطة قيادة.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات صاروخية عالية الدقة على 14 هدفا عسكريا أوكرانيا على مدار اليوم.

"خلال النهار أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 14 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة الضربات التي وقعت في منطقة بوباسنا، دمّر ما يلي: مركز قيادة، ومستودعين للذخيرة، ومخزنين للذخيرة. مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكذلك معقلين للقوميين المتطرفين".

اللواء إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وقال كوناشينكوف ان "القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 450 هدفا للعدو خلال النهار".

وأوضح أن من بين المنشآت المدمرة 14 مركز قيادة، بالإضافة إلى 429 معقلًا ومكانًا لتجميع المقاتلين والمعدات في مناطق فيليكا كاميشيفاخا، تشيرفونوي، باشكوفو ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركوف.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات للذخيرة في مناطق نوركي وسلافيانسك، كما تم تدمير معدات ومقاتلون تابعون للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفكا، مما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 30 مكربة ومدرعة.
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