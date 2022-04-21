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https://arabic.sputniknews.com/20220421/السفير-الروسي-في-واشنطن-سحب-صفة-المراقب-من-روسيا-في-منظمة-الدول-الأمريكية-خطأ-خطير-1061470980.html
السفير الروسي في واشنطن: سحب صفة المراقب من روسيا في منظمة الدول الأمريكية خطأ خطير
السفير الروسي في واشنطن: سحب صفة المراقب من روسيا في منظمة الدول الأمريكية خطأ خطير
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، سحب من روسيا صفة المراقب في منظمة الدول الأمريكية بأنه خطأ خطير. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T23:11+0000
2022-04-21T23:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تعليق السفير على قناة السفارة في التلغرام: "نعتبر خطأً خطيراً اتخاذ قرار اليوم. مهمة أي هيكلية دولية هي توحيد الدول في حل المشاكل الملحة، التي توجد اليوم بكثرة في الإقليم".وفي وقت سابق، اليوم، صادق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية على قرار تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى المنظمة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت المنظمة إن 25 عضوا في المجلس الدائم صوتوا لصالح القرار، فيما لم يصوت أي عضو ضده، وامتنع 8 أعضاء عن التصويت وغاب عنه عضو واحد.وكانت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبوليفيا والسلفادور وهندوراس بين الدول التي امتنعت عن التصويت.وتضم منظمة الدول الأمريكية 35 عضوا من دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتتخذ من واشنطن مقرا لها.
https://arabic.sputniknews.com/20180629/منظمة-الدول-الأمريكية-سياسة-واشنطن-1033438883.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

السفير الروسي في واشنطن: سحب صفة المراقب من روسيا في منظمة الدول الأمريكية خطأ خطير

23:11 GMT 21.04.2022
© Sputnikأناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik
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وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، سحب من روسيا صفة المراقب في منظمة الدول الأمريكية بأنه خطأ خطير.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تعليق السفير على قناة السفارة في التلغرام: "نعتبر خطأً خطيراً اتخاذ قرار اليوم. مهمة أي هيكلية دولية هي توحيد الدول في حل المشاكل الملحة، التي توجد اليوم بكثرة في الإقليم".
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وفي وقت سابق، اليوم، صادق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية على قرار تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى المنظمة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت المنظمة إن 25 عضوا في المجلس الدائم صوتوا لصالح القرار، فيما لم يصوت أي عضو ضده، وامتنع 8 أعضاء عن التصويت وغاب عنه عضو واحد.
وكانت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبوليفيا والسلفادور وهندوراس بين الدول التي امتنعت عن التصويت.
وتضم منظمة الدول الأمريكية 35 عضوا من دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتتخذ من واشنطن مقرا لها.
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