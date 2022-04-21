https://arabic.sputniknews.com/20220421/النيابة-المصرية-تنفي-اعتداء-ضابط-شرطة-على-يوتيوبر-شهير-فيديو-1061464934.html
النيابة المصرية تنفي اعتداء ضابط على اليوتيوبر الشهير "نقششة"... فيديو
النيابة المصرية تنفي اعتداء ضابط على اليوتيوبر الشهير "نقششة"... فيديو
أثار اليوتيوبر المصري الشهير وصانع المحتوى الكوميدي أحمد نقششة، حالة من الجدل، على مواقع التواصل، بعدما نشر فيديو وثق فيه اعتداء أحد الأشخاص عليه بالضرب والسب... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T17:52+0000
2022-04-21T17:52+0000
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مصر
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وفي بيان رسمي، نفت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، اعتداء أحد ضباط الشرطة على اليوتيوبر.وقالت النيابة في البيان إن "تحقيقاتها أكدت عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسب بمدينة نصر".وأوضحت أن "حقيقة الواقعة كما هو ثابت من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حول أولوية المرور في الطريق العام".وأشارت إلى أن الشجار أسفر عن إصابة اليوتيوبر بكدمة بالكوع الأيسر.وذكرت أن "المجني عليه شهد في التحقيقات أن المتهم ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك".كما أكدت النيابة أنها ما زالت تستكمل التحقيقات والإجراءات في الواقعة.
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مصر, أخبار مصر الآن
النيابة المصرية تنفي اعتداء ضابط على اليوتيوبر الشهير "نقششة"... فيديو
17:52 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 17:55 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
أثار اليوتيوبر المصري الشهير وصانع المحتوى الكوميدي أحمد نقششة، حالة من الجدل، على مواقع التواصل، بعدما نشر فيديو وثق فيه اعتداء أحد الأشخاص عليه بالضرب والسب بعد اصطدام سيارتهما، مدعيا بأن المعتدي ضابط شرطة المرور.
وفي بيان رسمي، نفت النيابة العامة في مصر
، اليوم الخميس، اعتداء أحد ضباط الشرطة على اليوتيوبر.
وقالت النيابة في البيان إن "تحقيقاتها أكدت عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسب بمدينة نصر".
وأوضحت أن "حقيقة الواقعة كما هو ثابت من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حول أولوية المرور في الطريق العام".
وأشارت إلى أن الشجار أسفر عن إصابة اليوتيوبر بكدمة بالكوع الأيسر.
وذكرت أن "المجني عليه شهد في التحقيقات أن المتهم ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك".
كما أكدت النيابة أنها ما زالت تستكمل التحقيقات والإجراءات في الواقعة.