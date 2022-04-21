https://arabic.sputniknews.com/20220421/برنامج-سعودي-ساخر-يثير-تفاعلا-واسعا-بحلقة-عن-أزمة-جورج-قرداحي-مع-المملكة-1061455315.html

برنامج سعودي ساخر يثير تفاعلا واسعا بحلقة عن أزمة جورج قرداحي مع المملكة

برنامج سعودي ساخر يثير تفاعلا واسعا بحلقة عن أزمة جورج قرداحي مع المملكة

أثار برنامج تلفزيوني سعودي ساخر معروض خلال شهر رمضان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بسبب تطرقه إلى أزمة وزير الإعلام اللبناني السابق، الإعلامي جورج... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T14:25+0000

2022-04-21T14:25+0000

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رمضان

مجتمع

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السعودية

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عرض برنامج "استوديو 22"، المذاع على شبكة "إم بي سي" السعودية، اسكتش كوميدي يظهر فيه الممثل السعودي خالد الفراج، وهو يقلد جورج قرداحي أثناء استضافته في برنامج حواري وهو ينفي دفاعه عن جماعة "أنصار الله" في اليمن.ويظهر الفراج متقمصا شخصية قرداحي تحت اسم "سرداحي مرداحي"، الذي يردد عقب كل إجابة نافية له "تحياتنا للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي".وفي ختام الاسكتش الكوميدي، يطرح على "سرداحي مرداحي" السؤال الأخير في صيغة برنامج المسابقات "من سيربح المليون"، الذي يقدمه جورج قرداحي، ويستفسر منه عن الخيار الذي سيتخذه بعد تصريحاته عن "أنصار الله"، وهي الاستقالة من منصبه، أم الإعراب عن ندمه، أم الاعتذار، أم تغيير موقفه، وهنا يطلب "مرداحي" الاستعانة بصديق ويختار في النهاية الاستقالة.وبعدما يجيب "سرداحي مرداحي" عن السؤال الأخير في لقائه التلفزيوني، يطلب من مقدم البرنامج الحصول على أجره المادي نظير ظهوره معه.أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بحرفية الممثل خالد الفراج، في تقمص شخصية جورج قرداحي، في برنامج "استوديو 22"، حتى أن البعض رشحه للفوز بجائزة "أوسكار" الأمريكية.واستقال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، من منصبه كوزير للإعلام، في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعدما تزايدت مطالباته بالاستقالة من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته اليوم للصحفيين، إذ وجد أن استمراره "نوع من العبث" ولذلك قرر التخلي عن منصبه "لمصلحة لبنان".واندلعت الأزمة بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".

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رمضان, مجتمع, لبنان, السعودية