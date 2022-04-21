عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220421/حسن-عسيري-يكشف-لأول-مرة-قيمة-ما-تقاضاه-للظهور-في-برنامج-رامز-جلال-فيديو-1061442364.html
حسن عسيري يكشف لأول مرة قيمة ما تقاضاه للظهور في برنامج رامز جلال... فيديو
حسن عسيري يكشف لأول مرة قيمة ما تقاضاه للظهور في برنامج رامز جلال... فيديو
كشف الفنان السعودي حسن عسيري، لأول مرة، قيمة الأجر المادي الذي تقاضاه من برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، في نسخة عام 2020 والتي عرضت... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:54+0000
2022-04-21T09:54+0000
رمضان
أخبار مصر الآن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048600640_0:173:1200:848_1920x0_80_0_0_1b1996ab23ece6312e42981eaa4d766e.png
وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية ”sbc“ السعودية، إن ما "تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن التصوير استغرق 22 يوما.ولفت إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا، في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال، نافيا التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه.ويعرض رامز جلال العام الحالي برنامج "رامز موفي ستار" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويعرض على فضائية "إم بي سي"، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحايا في مقلبه رانيا يوسف وغادة عادل وياسمين صبري وصابرين وأحمد فتحي ونجلاء بدر وعبد الله السدحان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048600640_0:60:1200:960_1920x0_80_0_0_bb339c68bbc20b84c5296b45e1362778.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رمضان, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم

حسن عسيري يكشف لأول مرة قيمة ما تقاضاه للظهور في برنامج رامز جلال... فيديو

09:54 GMT 21.04.2022
© Photo / MBC MASR Press Office أعمال رمضان 2021 - رامز جلال
 أعمال رمضان 2021 - رامز جلال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Photo / MBC MASR Press Office
تابعنا عبرTelegram
كشف الفنان السعودي حسن عسيري، لأول مرة، قيمة الأجر المادي الذي تقاضاه من برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، في نسخة عام 2020 والتي عرضت حينها باسم ”رامز مجنون رسمي".
وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية ”sbc“ السعودية، إن ما "تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن التصوير استغرق 22 يوما.
ولفت إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا، في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال، نافيا التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه.
ويعرض رامز جلال العام الحالي برنامج "رامز موفي ستار" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويعرض على فضائية "إم بي سي"، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحايا في مقلبه رانيا يوسف وغادة عادل وياسمين صبري وصابرين وأحمد فتحي ونجلاء بدر وعبد الله السدحان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала