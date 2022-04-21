https://arabic.sputniknews.com/20220421/حسن-عسيري-يكشف-لأول-مرة-قيمة-ما-تقاضاه-للظهور-في-برنامج-رامز-جلال-فيديو-1061442364.html
حسن عسيري يكشف لأول مرة قيمة ما تقاضاه للظهور في برنامج رامز جلال... فيديو
حسن عسيري يكشف لأول مرة قيمة ما تقاضاه للظهور في برنامج رامز جلال... فيديو
كشف الفنان السعودي حسن عسيري، لأول مرة، قيمة الأجر المادي الذي تقاضاه من برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، في نسخة عام 2020 والتي عرضت... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية ”sbc“ السعودية، إن ما "تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن التصوير استغرق 22 يوما.ولفت إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا، في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال، نافيا التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه.ويعرض رامز جلال العام الحالي برنامج "رامز موفي ستار" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويعرض على فضائية "إم بي سي"، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحايا في مقلبه رانيا يوسف وغادة عادل وياسمين صبري وصابرين وأحمد فتحي ونجلاء بدر وعبد الله السدحان.
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حسن عسيري يكشف لأول مرة قيمة ما تقاضاه للظهور في برنامج رامز جلال... فيديو
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كشف الفنان السعودي حسن عسيري، لأول مرة، قيمة الأجر المادي الذي تقاضاه من برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، في نسخة عام 2020 والتي عرضت حينها باسم ”رامز مجنون رسمي".
وقال عسيري، في لقاء مع مواطنه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج ”مراحل“ الذي تبثه فضائية ”sbc“ السعودية، إن ما "تقاضاه حينها للظهور في برنامج رامز جلال كان مبلغ 450 ألف دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن التصوير استغرق 22 يوما.
ولفت إلى إيهامه بأنه كان يصور فيلما طوال هذه المدة، وكان مترددا، في البداية، من المشاركة في الفيلم الذي اتضح بعد ذلك أنه مقلب رامز جلال، نافيا التكهنات التي تحدثت عن علمه المسبق بالمقلب خاصة أنه ظهر حينها خلال الحلقة وهو في كامل هدوئه.
ويعرض رامز جلال العام الحالي برنامج "رامز موفي ستار" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويعرض على فضائية "إم بي سي"، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحايا في مقلبه رانيا يوسف وغادة عادل وياسمين صبري وصابرين وأحمد فتحي ونجلاء بدر وعبد الله السدحان.