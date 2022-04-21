https://arabic.sputniknews.com/20220421/فوائد-مذهلة-للإفطار-على-هذه-الأنواع-من-عصائر-الفاكهة-1061461690.html

فوائد مذهلة للإفطار على هذه الأنواع من عصائر الفاكهة

فوائد مذهلة للإفطار على هذه الأنواع من عصائر الفاكهة

كشف تقرير صحي احتواء عصائر الفاكهة على العديد من الفوائد المذهلة، التي ينصح الأطباء بتناولها على مدار اليوم، وخصوصا خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T16:19+0000

2022-04-21T16:19+0000

2022-04-21T16:20+0000

الصحة

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وأفاد التقرير الذي نشره موقع "تايم أوف إنديا"، بأن تناول عصائر الفاكهة يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية.وذكر تقرير نشره موقع "الكونسلتو"، أنه يمكن الاستفادة من تلك العناصر الغذائية المهمة، بتناول عصائر الفاكهة على الإفطار في رمضان، وهي:عصير الليمونعند تناوله على الإفطار يساهم في خفض مشاكل البشرة بما في ذلك البثور وحب الشباب والبثور، كما يحتوي على كمية هائلة من فيتامين سي الذي يحسن المناعة.عصير الأناناسالإفطار بعصير الأناناس يعالج مشاكل عسر الهضم التي من أبرزها الإمساك، ويساعد أيضا في علاج فقر الدم، والأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي.عصير البرتقالمن أفضل العلاجات لنزلات البرد والأنفلونزا، لذلك ينصح به مع الإفطار، خاصة أنه من أهم مصادر فيتامين سي.عصير التفاحيساعد في ترطيب الجسم بشكل جيد، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمتص الماء، لذلك لا يشترط أن يتم تناوله على وجبة الإفطار فقط، فيمكن تناوله على السحور أيضا للسيطرة على العطش خلال الصيام.عصير البنجر (الشمندر)كشفت الدراسات أن تناول عصير البنجر أو إضافته للأنواع الأخرى من العصائر، يقوي المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وخاصة أمراض الكلى والمرارة والنقرس، لأنه من أفضل الملينات الطبيعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/بينها-العصائر-الخضراء-مشروبات-صحية-مفيدة-لمرضى-السكري-في-رمضان-1061344852.html

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الصحة