https://arabic.sputniknews.com/20220421/ليبياحكومة-باشاغا-تجتمع-في-سبها-والغموض-يلف-موعد-الانتقال-إلى-طرابلس-1061456964.html
ليبيا...حكومة باشاغا تجتمع في سبها والغموض يلف موعد الانتقال إلى طرابلس
ليبيا...حكومة باشاغا تجتمع في سبها والغموض يلف موعد الانتقال إلى طرابلس
تناقش الحلقة إعلان الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قرارها عقد اجتماعها الأول في مدينة سبها لمناقشة البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الموازنة العامة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:40+0000
2022-04-21T14:40+0000
2022-04-21T14:40+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061456279_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_5d0603c27ea9b4ce7d89b9271e14851d.png
ليبيا...حكومة باشاغا تجتمع في سبها والغموض يلف موعد الإنتقال إلى طرابلس
ليبيا...حكومة باشاغا تجتمع في سبها والغموض يلف موعد الإنتقال إلى طرابلس
ويأتي ذلك بعد أن عيّن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له باشاغا، في مارس/ آذار، كرئيس للوزراء بدلًا من عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض التنازل عن السلطة، ما حال دون دخول الحكومة الجديدة إلى العاصمة طرابلس، حيث يحظى الدبيبة بدعم جماعات مسلحة.لكن الخبير في الشأن الليبي، إدريس حميد، رجح أن يكون هذه الاجتماع تمهيدًا لمباشرة الحكومة عملها من مقرها في طرابلس.الخبير الليبي، أوضح في حوار معه عبر "بانوراما" أن "الاجتماع في سبها يحمل رسالة سياسية مفادها أن الحكومة يمكن أن تعمل من أي مكان، لحين حل إشكالية الانتقال إلى العاصمة".التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061456279_297:0:1230:700_1920x0_80_0_0_d81a52facfd7f37eef7c2a5193f8d978.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا...حكومة باشاغا تجتمع في سبها والغموض يلف موعد الانتقال إلى طرابلس
تابعنا عبر
تناقش الحلقة إعلان الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قرارها عقد اجتماعها الأول في مدينة سبها لمناقشة البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وغيرها.
ويأتي ذلك بعد أن عيّن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له باشاغا، في مارس/ آذار، كرئيس للوزراء بدلًا من عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض التنازل عن السلطة، ما حال دون دخول الحكومة الجديدة إلى العاصمة طرابلس، حيث يحظى الدبيبة بدعم جماعات مسلحة.
لكن الخبير في الشأن الليبي، إدريس حميد، رجح أن يكون هذه الاجتماع تمهيدًا لمباشرة الحكومة عملها من مقرها في طرابلس.
الخبير الليبي، أوضح في حوار معه عبر "بانوراما
"
أن "الاجتماع في سبها يحمل رسالة سياسية مفادها أن الحكومة يمكن أن تعمل من أي مكان، لحين حل إشكالية الانتقال إلى العاصمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...