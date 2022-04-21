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https://arabic.sputniknews.com/20220421/مولدوفا-تحث-سكانها-على-توفير-الكهرباء-والغاز-1061450497.html
مولدوفا تحث سكانها على توفير الكهرباء والغاز
مولدوفا تحث سكانها على توفير الكهرباء والغاز
دعا نائب رئيس الحكومة المولدوفية، أندريه سبينو، مواطني بلاده إلى توفير الكهرباء والغاز إلى حين استقرار الوضع الدولي وأسواق الطاقة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-21T12:34+0000
العالم
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جاء إعلان سبينو بصفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلاله إن "المناقصة الأخيرة المتعلقة بشراء الغاز قد فشلت، وذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا حيث رفضت العديد من الشركات الحضور".واعترف سبينو أن هذا قد يؤدي إلى وقف إمدادات الغاز اعتبارًا من الأول من مايو/ أيار القادم وقد طلبت الحكومة بالفعل من شركة "غازبروم" التأجيل، لكنها لم تتلق ردًا.وأضاف سبينو قائلا: "في الوقت الحالي يبدو الوضع صعبًا، ولكن هناك إمكانية لتوفير الطاقة بشكل معقول ومبرر وسنتغلب بسهولة على الفترة الصعبة حتى يستقر الوضع في السوق الدولية".كما حث الناس على شراء مصابيح LED واستخدام مستشعرات الحركة واختيار الأجهزة من فئة A +++ وإطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة وتركيب أنظمة تدفئة اقتصادية في المنازل.
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العالم

مولدوفا تحث سكانها على توفير الكهرباء والغاز

12:34 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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دعا نائب رئيس الحكومة المولدوفية، أندريه سبينو، مواطني بلاده إلى توفير الكهرباء والغاز إلى حين استقرار الوضع الدولي وأسواق الطاقة.
جاء إعلان سبينو بصفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلاله إن "المناقصة الأخيرة المتعلقة بشراء الغاز قد فشلت، وذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا حيث رفضت العديد من الشركات الحضور".
واعترف سبينو أن هذا قد يؤدي إلى وقف إمدادات الغاز اعتبارًا من الأول من مايو/ أيار القادم وقد طلبت الحكومة بالفعل من شركة "غازبروم" التأجيل، لكنها لم تتلق ردًا.
وأضاف سبينو قائلا: "في الوقت الحالي يبدو الوضع صعبًا، ولكن هناك إمكانية لتوفير الطاقة بشكل معقول ومبرر وسنتغلب بسهولة على الفترة الصعبة حتى يستقر الوضع في السوق الدولية".
كما حث الناس على شراء مصابيح LED واستخدام مستشعرات الحركة واختيار الأجهزة من فئة A +++ وإطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة وتركيب أنظمة تدفئة اقتصادية في المنازل.
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