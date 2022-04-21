https://arabic.sputniknews.com/20220421/هيئة-النزاهة-العراقية-تعلن-استرداد-أكثر-من-9-ملايين-دولار-من-مصارف-لبنانية-1061439059.html

"هيئة النزاهة" العراقية تعلن استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية

"هيئة النزاهة" العراقية تعلن استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T08:24+0000

2022-04-21T08:24+0000

2022-04-21T08:52+0000

العراق

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_ca56db2ead00e366af26b3e38b9c09f5.jpg

وبحسب بيان لدائرة الاسترداد نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) دولار إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت"، مبينا أن "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانيـة وبأسماء مستعارة".وتابع أن "القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية"، موضحا أن "الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".يذكر أن الهيئة كشفت عن "اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عدد من موظفيها، وتم إلقاء القبض على المتهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفر مزوّر في 14/3/2010، إضافة إلى ضبط مليون ومائة ألف دولار نقدا في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغات ذهبية (اثنين كيلو)، وحجز عقارات كانت المتهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولار".يشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قررت الحكم على المدانة (زينة سعود) بالسجن المؤبد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.

العراق

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, لبنان, العالم العربي