https://arabic.sputniknews.com/20220422/أمريكا-تجيز-أول-اختبار-للكشف-عن-كورونا-عبر-التنفس-النتيجة-في-أقل-من-3-دقائق-1061496128.html
أمريكا تجيز أول اختبار للكشف عن "كورونا" عبر التنفس.. النتيجة في أقل من 3 دقائق
أمريكا تجيز أول اختبار للكشف عن "كورونا" عبر التنفس.. النتيجة في أقل من 3 دقائق
منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن بالاستخدام الطارئ لأول اختبار لـ(كوفيد-19) بواسطة تنفس الإنسان. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:35+0000
2022-04-22T14:35+0000
2022-04-22T14:35+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع
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ويكتشف الاختبار المركبات الكيميائية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد في التنفس، وفقا لبيان رسمي صادر عن الإدارة الأمريكية.وأشارت إلى أن جهاز "InspectIR Covid-19 Breathalyzer"، وهو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، يمكن استخدامه في المكاتب الطبية ومواقع الاختبار المتنقلة، ومن الممكن يعطي نتائج في أقل من 3 دقائق.ويقوم الجهاز بفصل وتحديد المخاليط الكيميائية لاكتشاف 5 مركبات مرتبطة بعدوى (سارس-كوف-2).ووجدت دراسة أجريت على جهاز "InspectIR Breathalyzer" أنه نجح في تحديد وبدقة أكثر من 91 بالمئة من العينات الإيجابية، وما يقرب من 100 بالمئة من العينات السلبية.وقالت شركة "InspectIR Systems" المصنعة لجهاز الاختبار إنها لن تعلن عن سعره أو موعد إتاحته للجمهور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجتمع
أمريكا تجيز أول اختبار للكشف عن "كورونا" عبر التنفس.. النتيجة في أقل من 3 دقائق
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منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن بالاستخدام الطارئ لأول اختبار لـ(كوفيد-19) بواسطة تنفس الإنسان.
ويكتشف الاختبار المركبات الكيميائية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد في التنفس، وفقا لبيان رسمي
صادر عن الإدارة الأمريكية.
وأشارت إلى أن جهاز "InspectIR Covid-19 Breathalyzer"، وهو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، يمكن استخدامه في المكاتب الطبية ومواقع الاختبار المتنقلة، ومن الممكن يعطي نتائج في أقل من 3 دقائق.
ويقوم الجهاز بفصل وتحديد المخاليط الكيميائية لاكتشاف 5 مركبات مرتبطة بعدوى (سارس-كوف-2).
ووجدت دراسة أجريت على جهاز "InspectIR Breathalyzer" أنه نجح في تحديد وبدقة أكثر من 91 بالمئة من العينات الإيجابية، وما يقرب من 100 بالمئة من العينات السلبية.
وقالت شركة "InspectIR Systems" المصنعة لجهاز الاختبار إنها لن تعلن عن سعره أو موعد إتاحته للجمهور.