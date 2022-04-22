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https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صاروخين-من-قطاع-غزة-تجاه-إسرائيل-سقط-أحدهما-داخل-القطاع-1061502702.html
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل.. وسقوط أحدهما داخل القطاع
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل.. وسقوط أحدهما داخل القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق الأذرع الفلسطينية المسلحة من غزة صاروخين، سقط أحدهما ‏داخل القطاع، والآخر على السياج الأمني الفاصل‎. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T19:09+0000
2022-04-22T19:13+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر" إنه "قبل قليل سقطت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة قرب السياج الأمني شمال القطاع بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى داخل قطاع غزة".وأضاف في تغريدة له أنه "تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط وفق المطلوب دون تفعيل صافرات الإنذار".وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في اليومين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس"، وفقا للجيش الإسرائيلي.يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، خلال شهر رمضان، إذ منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.وعلى إثر ذلك، انطلق، أمس الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية، في العاصمة الأردنية عمان لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل.. وسقوط أحدهما داخل القطاع

19:09 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 19:13 GMT 22.04.2022)
© AFP 2022 / ANAS BABAالجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / ANAS BABA
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق الأذرع الفلسطينية المسلحة من غزة صاروخين، سقط أحدهما ‏داخل القطاع، والآخر على السياج الأمني الفاصل‎.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر" إنه "قبل قليل سقطت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة قرب السياج الأمني شمال القطاع بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى داخل قطاع غزة".
وأضاف في تغريدة له أنه "تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط وفق المطلوب دون تفعيل صافرات الإنذار".
وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في اليومين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس"، وفقا للجيش الإسرائيلي.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، خلال شهر رمضان، إذ منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
وعلى إثر ذلك، انطلق، أمس الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية، في العاصمة الأردنية عمان لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.
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