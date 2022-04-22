https://arabic.sputniknews.com/20220422/الحكومة-المصرية-تعلن-خطة-الاستعداد-لعيد-الفطر-1061486172.html
الحكومة المصرية تعلن خطة الاستعداد لعيد الفطر
الحكومة المصرية تعلن خطة الاستعداد لعيد الفطر
أعلنت الحكومة المصرية عن خطة الاستعداد لعطلة عيد الفطر والذي يأتي في فترة تشهد كذلك أعياد القيامة وشم النسيم. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:41+0000
2022-04-22T11:41+0000
2022-04-22T11:41+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توجيهاته للمحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حتى لا تزيد أعداد الإصابات نتيجة التجمعات.وأمر شعراوي بالالتزام بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة الأعياد و التى أعلنها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءالمصري.في السياق ذاته، قال شعراوى إنه تم إلغاء إجازات القيادات المحلية، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية.ووجه الوزير بمتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.وتكثف الحكومة المصرية حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
الحكومة المصرية تعلن خطة الاستعداد لعيد الفطر
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أعلنت الحكومة المصرية عن خطة الاستعداد لعطلة عيد الفطر والذي يأتي في فترة تشهد كذلك أعياد القيامة وشم النسيم.
ونقل موقع "مصراوي
" عن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توجيهاته للمحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حتى لا تزيد أعداد الإصابات نتيجة التجمعات.
وأمر شعراوي بالالتزام بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة الأعياد و التى أعلنها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءالمصري.
في السياق ذاته، قال شعراوى إنه تم إلغاء إجازات القيادات المحلية، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية.
ووجه الوزير بمتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.
وتكثف الحكومة المصرية حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.