https://arabic.sputniknews.com/20220422/العثور-على-الفخار-الروماني-القديم-في-مصر-1061481175.html

العثور على الفخار الروماني القديم في مصر

العثور على الفخار الروماني القديم في مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن اكتشاف بقايا ورشة للفخار في المنطقة الواقعة في غرب الإسكندرية مصر، والتي وتعود إلى بداية العصر الروماني (30 ق.م - 395... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T10:02+0000

2022-04-22T10:02+0000

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العالم

العثور على آثار

اكتشاف أثري

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وبحسب علماء الآثار في مركز أبحاث الفن الكلاسيكي بجامعة أكسفورد، فإن العمال القدامى كانوا يصنعون الأمفورات (حاويات)، حيث تم استخدام هذه الأواني بكثرة لتخزين ونقل الزيت والنبيذ، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى. وتضمنت الورشة من عدة غرف، التي وجد فيها بقايا عدة أفران، تم نحت اثنين منهم في الصخر، بحسب "mir24".وكان قد عثر العلماء على غرفة "طقسية" بها تماثيل تراكوتا مكسورة، حيث كانت تقام الطقوس فيها تكريما للآلهة، وعلى وجه الخصوص، الإله حربوقراط، وهو نسخة شابة للإله حورس برأس صقر.كما أشاروا إلى وجود غرفة أخرى ربما كانت قد استخدمت بمثابة حجرة مؤن، إذ كان بداخلها أدوات مطبخ وأدوات مائدة. فيما احتوت الغرفة الثالثة، على أمفورات وبقايا عظام أسماك معلبة، يمكن استخدامها في الطهي وبيع الطعام.كما اكتشف الفريق الأثري في موقع الورشة عدة عملات معدنية تصور كليوباترا والإسكندر الأكبر، وهي تميمة للإله المصري القديم "بس"، الذي كان يعتبر راعي الموسيقى والمرح وإنجاب الأطفال وصيد السمك.وتمكن العلماء في وقت سابق، من إعادة تكوين الروائح التي كانت سائدة في مقابر مصر القديمة، من بينها روائح الراتنج والمراهم ورائحة البيرة والأسماك المجففة.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/زاهي-حواس-نسعى-لاستعادة-آثار-مصرية-مسروقة-من-الخارج-منها-رأس-نفرتيتي-1058653230.html

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العالم, العثور على آثار, اكتشاف أثري