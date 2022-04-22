https://arabic.sputniknews.com/20220422/حشود-عسكرية-على-تخوم-غزة-وتجربة-سيف-القدس-تخيم-على-المشهد-1061488760.html
حشود عسكرية على تخوم غزة.. وتجربة "سيف القدس" تخيم على المشهد
حشود عسكرية على تخوم غزة.. وتجربة "سيف القدس" تخيم على المشهد
تناقش الحلقة التطورات في الأراضي الفلسطينية، والسيناريوهات المحتملة لتواصل التوتر، بعد أن قامت إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة، قالت إنها ردًا على إطلاق... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:16+0000
2022-04-22T12:16+0000
2022-04-22T12:16+0000
راديو
بانوراما
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حشود عسكرية على تخوم غزة.. وتجربة "سيف القدس" تخيم على المشهد
حشود عسكرية على تخوم غزة.. وتجربة "سيف القدس" تخيم على المشهد
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بالاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع القطاع، واحتمال شن عملية عسكرية ضده في حال استمرار إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات المحاذية.بموازاة ذلك، تجددت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.وقال رئيس مجموعة العمل الفلسطيني، صادق أبو عامر:وأوضح أبو عامرالتفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, بانوراما, аудио
حشود عسكرية على تخوم غزة.. وتجربة "سيف القدس" تخيم على المشهد
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تناقش الحلقة التطورات في الأراضي الفلسطينية، والسيناريوهات المحتملة لتواصل التوتر، بعد أن قامت إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة، قالت إنها ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ عليها.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بالاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع القطاع، واحتمال شن عملية عسكرية ضده في حال استمرار إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات المحاذية.
بموازاة ذلك، تجددت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.
وقال رئيس مجموعة العمل الفلسطيني، صادق أبو عامر:
إن "الظروف والعوامل أصبحت مهيئة لاندلاع حرب جديدة، في حال واصلت تل أبيب سياسة تجاهل مشاعر وحقوق الفلسطينيين".
أن "الفصائل الفلسطينية لا تعمل على التصعيد، لكنها توكد على ضرورة وقف كافة الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، وإلا فإن خيار المواجهة العسكرية سيكون الرد على ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي...