https://arabic.sputniknews.com/20220422/خبيرة-تغذية-تحذر-من-الخطر-القاتل-للأكل-الصحي-1061484206.html
خبيرة تغذية تحذر من الخطر القاتل للأكل الصحي
خبيرة تغذية تحذر من الخطر القاتل للأكل الصحي
قالت إيلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إن الهوس بالأكل الصحي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل، والتي بدورها تهدد الاضطرابات الهرمونية، وفقًا لصحيفة "فيشرنيايا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:10+0000
2022-04-22T11:10+0000
2022-04-22T11:10+0000
العالم
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ووفقا لسولوماتينا، فإن "جنون العظمة" من الطعام يكمن في حقيقة أن الشخص يحول التغذية السليمة إلى الهدف الرئيسي للحياة، حيث تحل فكرة تناول الطعام الصحي محل جميع مهام الدماغ الأخرى.وأوضحت الخبيرة: "نتيجة لأفكار جنون العظمة هذه التي يمكن أن تؤدي إلى المرض، أو أن يصاب بنوع من أنواع المرض، حيث يبدأ الجهاز العصبي اللاإرادي في التراجع، ويبدأ الفشل الهرموني، كما تتوقف وظائف الحماية للجسم عن العمل، مضيفة "نتيجة لذلك، يمكن أن ينتهي كل شيء بشكل سيئ، حتى الموت"، بحسب موقع "mir24".ووفقا للاختصاصية، فإن الفئة المعرضة للخطر تشمل أولئك الذين يمارسون الأنشطة الرياضية، وكذلك أولئك الذين يهتمون بالحصول على الجسد المثالي، مشيرة إلى أنه عند التحول إلى نظام غذائي صحي، يجب إيجاد أرضية متوازنة.وفي وقت سابق، حذرت رئيسة التغذية في إدارة الصحة في موسكو أنتونينا ستارودوبوفا من مخاطر عصارة البتولا.
https://arabic.sputniknews.com/20210712/5-أضرار-صحية-نتيجة-تناول-الطعام-قبل-النوم-مباشرة-1049551558.html
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العالم
خبيرة تغذية تحذر من الخطر القاتل للأكل الصحي
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قالت إيلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إن الهوس بالأكل الصحي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل، والتي بدورها تهدد الاضطرابات الهرمونية، وفقًا لصحيفة "فيشرنيايا موسكفا".
ووفقا لسولوماتينا، فإن "جنون العظمة" من الطعام يكمن في حقيقة أن الشخص يحول التغذية السليمة إلى الهدف الرئيسي للحياة، حيث تحل فكرة تناول الطعام الصحي محل جميع مهام الدماغ الأخرى.
وأوضحت الخبيرة: "نتيجة لأفكار جنون العظمة هذه التي يمكن أن تؤدي إلى المرض، أو أن يصاب بنوع من أنواع المرض، حيث يبدأ الجهاز العصبي اللاإرادي في التراجع، ويبدأ الفشل الهرموني، كما تتوقف وظائف الحماية للجسم عن العمل، مضيفة "نتيجة لذلك، يمكن أن ينتهي كل شيء بشكل سيئ، حتى الموت"، بحسب موقع "mir24
".
ووفقا للاختصاصية، فإن الفئة المعرضة للخطر تشمل أولئك الذين يمارسون الأنشطة الرياضية، وكذلك أولئك الذين يهتمون بالحصول على الجسد المثالي، مشيرة إلى أنه عند التحول إلى نظام غذائي صحي، يجب إيجاد أرضية متوازنة.
وفي وقت سابق، حذرت رئيسة التغذية في إدارة الصحة في موسكو أنتونينا ستارودوبوفا من مخاطر عصارة البتولا.