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https://arabic.sputniknews.com/20220422/فيديو-للملك-سلمان-يتحدث-فيه-عن-والده-وشهر-رمضان-يثير-تفاعلا-على-الإنترنت-1061475378.html
فيديو للملك سلمان يتحدث فيه عن والده وشهر رمضان يثير تفاعلا على الإنترنت
فيديو للملك سلمان يتحدث فيه عن والده وشهر رمضان يثير تفاعلا على الإنترنت
نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان يتحدث عن والده، الذي روى أنه اعترض على الدوام الكامل للعمل خلال شهر... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:39+0000
2022-04-22T07:39+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رمضان
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وفي الفيديو، قال الملك سلمان إن والده لاحظ عمالا تحت أشعة الشمس الحارقة لدى متابعته أعمال بناء قصر المربع في رمضان. وحينها سأل المشرف عليهم عن مواعيد عملهم.وقد أثار مقطع الفيديو حالة من التفاعل، حيث أشاد نشطاء مواقع التواصل في السعودية، بموقف الملك عبد العزيز، لافتين إلى أنهم يعيشون في مملكة الإنسانية.كما أشار أخرون إلى جهود الملك المؤسس وما قام به أبناؤه من بعده في سبيل عزة ورفعة الوطن.يذكر أن قصر المربع أحد أبرز معالم مدينة الرياض. حيث أمر الملك عبدالعزيز ببنائه في عام 1936 ليصبح مقرًا لحكم المملكة، وانتهت أعمال تدشينه في 1939.
السعودية
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, رمضان

فيديو للملك سلمان يتحدث فيه عن والده وشهر رمضان يثير تفاعلا على الإنترنت

07:39 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان يتحدث عن والده، الذي روى أنه اعترض على الدوام الكامل للعمل خلال شهر رمضان.
وفي الفيديو، قال الملك سلمان إن والده لاحظ عمالا تحت أشعة الشمس الحارقة لدى متابعته أعمال بناء قصر المربع في رمضان. وحينها سأل المشرف عليهم عن مواعيد عملهم.
وأضاف "عندما رد رئيسهم بأنهم يعملون من الصباح حتى وقت العصر، تعجب الملك المؤسس وقال "أنا لا أعمل بيدي وأستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدًا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملًا".
وقد أثار مقطع الفيديو حالة من التفاعل، حيث أشاد نشطاء مواقع التواصل في السعودية، بموقف الملك عبد العزيز، لافتين إلى أنهم يعيشون في مملكة الإنسانية.
كما أشار أخرون إلى جهود الملك المؤسس وما قام به أبناؤه من بعده في سبيل عزة ورفعة الوطن.
يذكر أن قصر المربع أحد أبرز معالم مدينة الرياض. حيث أمر الملك عبدالعزيز ببنائه في عام 1936 ليصبح مقرًا لحكم المملكة، وانتهت أعمال تدشينه في 1939.
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