https://arabic.sputniknews.com/20220423/الغنوشي-قرار-الرئيس-التونسي-باستبدال-أعضاء-الهيئة-المستقلة-للانتخابات-محاولة-أخرى-لوأد-الثورة-1061516216.html
الغنوشي: قرار الرئيس التونسي باستبدال أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات "محاولة أخرى لوأد الثورة"
الغنوشي: قرار الرئيس التونسي باستبدال أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات "محاولة أخرى لوأد الثورة"
أكد رئيس حزب "النهضة" الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي، أن سيطرة الرئيس، قيس سعيد، على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T10:23+0000
2022-04-23T10:23+0000
2022-04-23T10:23+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e4b53a7d404dfed8d3ac692e3706932.jpg
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة"، بحسب رأيه.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر أمس الجمعة، مرسوما باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.ووفقا للمرسوم، فإن سعيد سيكون له الحق فقط في إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، كما يعيّن بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.وحذر رئيس هيئة الانتخابات في تونس، نبيل بافون، من أن أي تغيير في تشكيل الهيئة بمرسوم رئاسي سيكون "غير قانوني".وفي الشهر الماضي، حل سعيد البرلمان، كما افتتح مجلسا "مؤقتا" للقضاة ليحل محل هيئة رقابية مستقلة ألغاها عندما تولى سلطات واسعة على القضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئيس-قيس-سعيد-ينهي-مهام-المدير-العام-لديوان-التونسيين-في-الخارج-1061214680.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742647_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a86ce8256ab60c563e85ce663a365b4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الغنوشي: قرار الرئيس التونسي باستبدال أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات "محاولة أخرى لوأد الثورة"
تابعنا عبر
أكد رئيس حزب "النهضة" الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي، أن سيطرة الرئيس، قيس سعيد، على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها".
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة"، بحسب رأيه.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر أمس الجمعة، مرسوما باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.
ووفقا للمرسوم، فإن سعيد سيكون له الحق فقط في إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، كما يعيّن بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.
وحذر رئيس هيئة الانتخابات في تونس، نبيل بافون، من أن أي تغيير في تشكيل الهيئة بمرسوم رئاسي سيكون "غير قانوني".
وفي الشهر الماضي، حل سعيد البرلمان، كما افتتح مجلسا "مؤقتا" للقضاة ليحل محل هيئة رقابية مستقلة ألغاها عندما تولى سلطات واسعة على القضاء.